Cómo sigue el camino judicial de CFK luego de abandonar el poder

Fuera del Gobierno, desde otro lugar de la política y sin fueros, Cristina Fernández de Kirchner comienza a transitar desde la próxima semana un peregrinaje judicial en expedientes no solo en los que está acusada, sino también es particular afectada, todo ello promete profundizarse, no bien se reactive la actividad en Tribunales luego de la feria de verano.

El próximo jueves será el primer desafío de la vicepresidenta ante la Justicia y apunta a ser el único por lo que resta del año. La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia preliminar de cara a la revisión de la condena de seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal Número 2 en la causa por irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En dicha audiencia que revestirá carácter de organizativo estarán todas las partes, los abogados de los condenados además de la vicepresidenta, entre ellos, del empresario santacruceño Lázaro Báez, del exsecretario de Obras Públicas de la Nación José Francisco López y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti. Asimismo participarán a defensoría oficial los querellantes y el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien sostendrá el pedido de su par de juicio, Diego Luciani, de incorporar la figura de asociación ilícita.

Las audiencias posteriores, que serán seis en su totalidad, se realizarán entre el 22 de febrero y el 6 de abril del próximo año. A partir de esta última fecha y tras escuchar los argumentos de las partes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos tendrán 20 días hábiles para resolver si confirman, agravan o revocan la sentencia de los condenados y si revierte la situación de los absueltos, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido y de Carlos Kirchner. Con ese cálculo, es probable que la casación eleve su decisión antes que culmine el primer semestre de 2024.

A lo anterior se suman tres juicios de los que se aguardan se disponga fecha de inicio. En primer lugar la causa por el memorando de entendimiento con Irán, en el que la vicepresidenta fue sobreseída por inexistencia de delito, pero tras la apelación de una parte la querella, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que los argumentos de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado eran “forzados, arbitrarios y caprichosos”, por lo que revocaron la decisión y ordenaron una nueva integración de ese tribunal que se conformó hace unas semanas con Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes fueron recusados por la defensa de la vicepresidenta y la del ahora exviceministro de Justicia de la Nación Juan Martín Mena, también imputado en el expediente.

El segundo proceso oral tiene que ver con la causa Los Sauces-Hotesur donde solo intervendrá la jueza Adriana Paliotti como titular del Tribunal Oral Federal Número 5 con sus pares interinos José Michilini y el recientemente sorteado Nicolás Toselli.

Por último está el expediente Cuadernos iniciado en función de los escritos de Oscar Centeno, antiguo chofer del exsubsecretario de Planificación Roberto Baratta, quien describió un presunto entramado de recaudación de dádivas de exfuncionarios del kirchnerismo con empresarios, la causa en manos del Tribunal Oral Federal 7 que ultima los detalles del análisis de los pedidos de prueba para posteriormente fijar fecha de juicio.