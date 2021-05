Cómo tomó el Gobierno la decisión de que la Copa América no se juegue en la Argentina

En poco más de un día, la decisión de que Argentina sea la organizadora de la Copa América quedó fuera del radio del Gobierno Nacional y rápidamente se trasladó hacia Brasil, el tercer país con más contagios en el mundo. "Tranquilidad" y "dolor" desde el ejecutivo por no poder llevar a cabo el evento. Desde la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que la decisión fue "coherente".

"Tranquilidad porque Conmebol pudo organizar la Copa, no la tiene que suspender. La decisión de no poder avanzar con la Copa en Argentina fue con cierto dolor porque hay un compromiso que no se pudo cumplir por una situación sanitaria", le explicaron a PERFIL fuentes del Gobierno Nacional.

Sobre la elección de Brasil como sede de la Copa, fuentes del ejecutivo nacional fueron contundentes sobre su participación. "No nos vamos a meter en la decisión que se tome desde la Conmebol desde ahora en adelante", explicaron.

"El martes tuvimos una reunión con el presidente y el secretario de la Conmebol para evaluar la situación, no sólo sanitaria. La realización no representaba un riesgo sanitario porque son sólo diez planteles que se iban a manejar en burbujas y no iban a tomar contacto con nadie, pero el mensaje en una situación sanitaria muy difícil para la sociedad argentina era horrible si se realizaba", sostuvo el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, sobre los argumentos nacionales para no llevar a cabo la Copa de manera local.

Desde el ministerio de Salud de Buenos Aires, que sería una de las sedes que albergaría partidos del torneo continental, se manifestaron en la línea de "coherencia" que había tenido el ejecutivo nacional. "Nos parece que es lo más coherente", aseguraron a PERFIL fuentes provinciales.

Por su parte, el titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, también amplificó este discurso. "No es gratis el esfuerzo que están haciendo los bonaerenses y los argentinos. Me parece una medida sensata suspender la Copa América en la Argentina. No deberían hacerla en Sudamérica", sostuvo.

Todo sucede en Twitter: Conmebol agradeció a Bolsonaro

Anoche, Conmebol anunció que el torneo no se disputaría en Argentina y doce horas después, publicó en sus redes que la nueva sede sería Brasil, el tercer país con más contagios por coronavirus a nivel mundial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud con 16.391.930 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

En el medio, hubo incluso agradecimientos para el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por permitir que el "evento deportivo más seguro del mundo" se dispute en suelo carioca.

"¡Brasil recibirá a la CONMEBOL Copa América 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente Jair Bolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol por abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo. ¡Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas!"

Más repercusiones por el traslado de la Copa América

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para criticar al Gobierno por la suspensión de la organización local de la Copa América. "La CONMEBOL suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia", sostuvo la ex ministra de Seguridad. Tres días antes, también había calificado de "pan y circo" la idea de que el torneo se organice en el país con la pandemia de por medio.

Por otro lado, uno de los críticos más voraces en contra de la Conmebol suele ser el ex arquero José Luis Chilavert, quien se refirió a la organización de la Copa América en Brasil y le disparó a la Confederación de fútbol.

"Es el país con mayor número de contagio de coronavirus. Queda demostrado una vez más que a Alejandro Domínguez y a la ´corrupbol´ no les importa la salud de los futbolistas, pareciera que son una bolsa de papas que se compra en el mercado", disparó el ex futbolista.

En esa línea, concluyó mencionando que es "lamentable" llevar adelante el torneo en plena pandemia y añadió que "deberían haber cancelado definitivamente la Copa América".

