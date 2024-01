Con la presencia de dos Menem, Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete de 2024

Casi sobre la hora de comienzo de la reunión de Gabinete ampliada convocada por Javier Milei, ingresaron al salón Eva Perón de la Casa Rosada Martín Menem, quien preside la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, el histórico secretario privado del exsenador Eduardo Menem. La presencia de “Lule” en el Palacio de Gobierno se debería a que sería el principal candidato para ocupar el puesto de secretario administrativo de la Cámara de baja.

Como un “deja vu” de los noventa, el apellido Menem volvió a habitar la Casa Rosada. En esta joranda el primero en cruzar la puerta del salón Eva Perón fue Martín Menem. El exdiputado por La Rioja ingresó al filo del horario pactado en compañía de “Lule” Menem.

El sobrino del exmandatario, Carlos Saúl Menem, y primo del flamante presidente de la Cámara de Diputados tiene una vasta experiencia como “operador” y, según los off the record, fue uno de los principales estrategas del armado libertario en el interior del país.

Eduardo “Lule” Menem, por estas horas, es mencionado como una posibilidad bastante cercana de que se transforme de manera oficial en el secretario administrativo de la Cámara de baja. El hijo de Munir Menem, fue el histórico secretario privado de su tío Eduardo Menem en el Senado. Según su entorno, el sobrino del expresidente es dueño de una agenda de contactos oficialistas y opositores que definen como “envidiable”.

Durante el acto de asunción Martín Menem fue quien volvió a poner en escena a “Lule” destacando su labor durante la campaña: “Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares para designar esta Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A lo hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres y mis hermanos por haberme inculcado los valores esenciales de un ser humano: la lealtad, la palabra, humildad, mérito, esfuerzo y el sacrificio, que me han permitido transitar el camino. A mis hijos también el agradecimiento, que se vienen aguantando ausencias. Y dentro del espacio, hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina”.

Asistencia completa

Junto al presidente Javier Milei participaron de la reunión la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Más allá de los sobrinos del expresidente Carlos Menem estuvieron presentes los ministros Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (de Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Luis Petri (Defensa).

También asistieron los secretarios Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica); Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa), en reemplazo de Belén Stettler, que dejó el cargo el pasado viernes; Karina Milei (General de la Presidencia) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete).

