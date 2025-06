Con resistencias internas, el PRO avanza en el acuerdo con LLA

El acuerdo del PRO con La Libertad Avanza se cerrará. Con dos estaciones: la primera el 9 de julio, día que se inscriben las alianzas partidarias, y luego el sábado 19 de julio, cuando se inscriben los nombres para las ocho secciones electorales, todos los concejales y hasta consejeros escolares de los 135 municipios. Todo camino a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

En ese marco, con aval, o no, de Mauricio Macri a la “letra chica” del acuerdo, Karina Milei, presidenta de LLA a nivel nacional, ordenó en estos días que sus colaboradores intensifiquen las negociaciones para mostrar la sintonía con más fotos y visión de futuro.

Acaso por ello, Diego Santilli y Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO en Diputados y quien preside también el PRO bonaerense. Ellos son los encargados dilectos para negociar la “letra chica” del acuerdo con LLA. Y son quienes más hablan con Sebastián Pareja, el presidente de LLA en la Provincia y hombre de Karina Milei.

Las últimas dos reuniones, ambas en las oficinas que tiene Santilli detrás del shopping Paseo Alcorta, en el tercer piso, dejaron definiciones. En primer lugar, que la unidad le garantizará la competitividad ante el PJ que, tras la condena de Cristina Kirchner, se prepara para una oferta de unidad, a pesar de las tensiones con Axel Kicillof.

En segundo lugar, que la marca y el color con el cual competirán juntos, para los negociadores, no serán un escollo para acordar. “En esta elección de septiembre en la Provincia, la discusión va a ser libertad o kirchnerismo”, repiten libertarios y amarillos acuerdistas.

Por ello, por ahora Pareja, al igual que Martín y “Lule” Menem, siguen pregonando que el frente que se arme debe llevar a LLA como insignia y el color violeta. Entre los dirigentes del PRO acuerdistas (Santilli y Ritondo, a los que se suma Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata) creen que no es importante dar esa pelea para que haya amarillo. Lo sintetiza uno de ellos: “¿Hace cuánto que el PRO en la Provincia no juega con su sello? Fue Unión PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero PRO solo no hubo”.

En ese marco, el argumento que utilizan los armadores de Karina Milei es que “la marca violeta es lo que hoy da votos”.

Por su lado, en el PRO aseguran que hay dirigentes e intendentes que están “apurados” por ver la “letra chica” de un acuerdo que aún está en discusión. “Medimos menos de 10 puntos en la Provincia y nos critican diciendo que nos sometemos a LLA. Si vamos solos no metemos nada”, afirma a PERFIL uno de los armadores claves del partido amarillo.

De los 13 intendentes hay, al menos, nueve que ya apoyan abiertamente el acuerdo (ver nota aparte). Los otros cuatro tienen realidades distintas y, aunque con “peros”, no quieren quedar afuera tampoco.

El principal problema para varios de ellos es que LLA los tiene en la mira. En especial a Pablo Petrecca, de Junín, y a su par de Pergamino, Javier Martínez, un empleado de Daniel “el Tano” Angelici. A ambos los siguen de cerca para analizar si apoyaron o no a Javier Milei, incluso en los concejos deliberantes.