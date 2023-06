Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. La célebre frase periodística del matutino inglés The Guardian calza justo para la guerra que explotó en el PRO y tiene final incierto. Es que la discusión por el ingreso o no de José Luis Espert a Juntos por el Cambio no está saldada, pero cada sector del partido interpreta que se debe definir de maneras completamente distintas. Por un lado se habla de la votación del consejo nacional del PRO. Por el otro, la necesidad de que la "mesa política" defina esto, echando por tierra la reunión que se dio ayer de urgencia.



Quienes responden a Horacio Rodríguez Larreta aseguran a PERFIL que el tema "está cerrado y Espert será de la partida". El argumento que dan es que la orden de encontrar una salida se saldó este martes por zoom cuando el consejo nacional del partido votó de manera "unánime" para que el economista sea candidato por dentro en las PASO.

"El consejo nacional es el lugar legal para resolver estas cuestiones. Hicimos esto de la forma más democrática que hay. Se votó y se aprobó. Ahora le vamos a comunicar a nuestros socios de Juntos, radicales y la Coalición Cívica, la decisión tomada. Capítulo cerrado", señaló uno de los votantes de ayer.

El contacto por videoconferencia se dio luego del fallido encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de este lunes en el Comité Nacional de la UCR, cuando no se logró acordar ningún desembarco al frente opositor. En esa agenda estaba previsto que los cuatro partidos de JxC estudiaran los ingresos de Espert, Margarita Stolbizer y el gobernador cordobés Juan Schiaretti, figura que generó la principal tensión.

La pelea por el gobernador cordobés bloqueó también la aceptación de Espert, ya que el titular del PRO, Federico Angelini, cercano a Bullrich, condicionó su voto positivo a que el libertario no sea precandidato presidencial.

La oposición del bullrichismo

¿Qué dicen los que responden al tándem de Patricia Bullrich y Mauricio Macri? En primer lugar que esa votación carece de validez legal y que de ninguna manera pueden tomar decisiones así. Plantean que el consejo nacional puede emitir una opinión, pero que no es vinculante para que los jefes deban aceptarlo.

El titular del PRO, Federico Angelini, manifestó hoy en CNN Radio que la decisión la tomará la "mesa política" del espacio que integra junto a otros 7 dirigentes: Bullrich, Macri, Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis y Diego Santilli. A partir de ahí, según Angelini, no hace falta la unanimidad para nuevos ingresos al espacio, sino que con una mayoría es suficiente. En esa cancha, Larreta pierde.

"Es inevitable la tensión. Y será así hasta el cierre de listas", reconoció Angelini. El debate del cambio se tenía que dar en las PASO. Lo adelantaron. ¿Lleva eso a una ruptura? "Depende nada más que de Horacio Rodriguez Larreta. Si sabe que tiene que ir a la cancha con la cancha como está, jugá limpio. Hay que jugar con las cartas limpias. No vale tratar de jugar al rugby cuando estamos jugando al fútbol. ¿Llevarte la pelota porque pensas que no podes ganar la elección? bueno, no vale", sentenció Bullrich esta mañana. La guerra es total.

