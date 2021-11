Convención liberal de Juntos por el Cambio para frenar a Milei

Los referentes del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio realizaron este jueves 4 de noviembre la primera Convención Nacional liberal. Estuvieron Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Federico Pinedo, Guillermo Dietrich, Federico Sturzenegger y Fernando Iglesias, entre otros. Dejaron un claro mensaje contra Javier Milei: "La libertad se logra construyendo mayorías, no con aventuras individuales".

La cita liberal tuvo lugar en la sede de la Federación de entidades Españolas de la Argentina (C.A.B.A.) y contó con la presencia de decenas de dirigentes de ese espacio, desde senadores, diputados, intendentes y concejales junto a dirigentes nacionales, todos de extracción liberal.

Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Federico Pinedo; Guillermo Dietrich; Alejandro Finocchiaro; Francisco Cabrera, Federico Sturzenegger, Fernando Iglesias, José Luis Patiño, Carlos Pirovano y Javier Iguacel dijeron presentes en el evento.

Además, también participaron los candidatos a diputados Sabrina Ajmechet, Fernando Sanchez y Franco Rinaldi; los candidatos a legislador Emanuel Ferrario, Yamil Santoro, Roberto García Moritán, Marina Kienast y Rodrigo Forlenza, y varios representantes de distintas provincias.

Los peligros de una "grieta" en el liberalismo

Al inicio de la convocatoria hubo espacio para declaraciones sobre la situación actual del país de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Al respecto, el candidato a diputado nacional y líder del espacio Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, afirmó: “Nos unen las ideas y los valores para sacar el país adelante. Argentina tiene futuro si bajamos los impuestos, logramos tener un Estado más eficiente y apostamos a una revolución capitalista”.

"Hoy se consolida el espacio de pensamiento Liberal dentro de Juntos por el Cambio. La libertad se logra construyendo mayorías, no con aventuras individuales", señaló el economista liberal.

En otras participaciones, el candidato a diputado Martín Tetaz sostuvo que “creemos en una economía que funcione de manera libre. Donde la propiedad privada sea reconocida, donde la iniciativa individual tenga su mérito, donde no es lo mismo trabajar ocho horas que trabajar cuatro. Donde no es lo mismo trabajar que no hacerlo. Donde no es lo mismo tener ganas de estudiar que no hacerlo”. Adicionalmente, se reprodujeron salutaciones en video de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Posteriormente, se armaron mesas temáticas de trabajo donde se debatieron causas y posibles soluciones a los problemas que sufre la Argentina, según consignó Republicanos Unidos en un comunicado. Entre los temas trabajados se encuentra la economía, la educación, seguridad, defensa, cultura, economía y política exterior.

Javier Milei y López Murphy: el por qué del batacazo de los liberales

Como parte de las conclusiones del encuentro los asistentes firmaron un documento. Sobre Juntos por el Cambio, el documento sostiene que ratifican “nuestro compromiso y pertenencia a Juntos por el Cambio como la única alternativa electoral real que puede frenar al kirchnerismo y con genuina vocación de poder para que nuestra Patria recupere una senda de crecimiento sustentable”.

El escrito agrega que “ es necesario recuperar el rol de la educación como servicio esencial e instrumento de igualación social y desarrollo, luego de que el cierre extremo de las escuelas ha causado en millones de jóvenes daños que es urgente reparar“.

“Defendemos la integración de la Argentina al mundo promoviendo acuerdos de comercio que abran nuevos mercados para nuestros productos. Solo a partir de un fuerte aumento de las exportaciones será posible salir del estancamiento que lleva más de una década”, detalla el texto.

Finalmente, el documento cierra sosteniendo que “no hay desarrollo y democracia sostenible sin un marco institucional acorde cimentado sobre la base del respeto de la división de poderes, la igualdad ante la ley, el respeto de la propiedad privada y de la libertad y seguridad de las personas. Creemos que cada persona es un fin en sí mismo y no un instrumento del colectivo frente al cual tiene derechos que nadie, ni siquiera en nombre del interés general, puede desconocer".

