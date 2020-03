Aún restan 30 mil varados a la espera de ser repatriados

por Santiago Carrillo

Si bien ya se activó el operativo de la Cancillería para repatriar a los argentinos en el exterior, aún quedan al menos otros 30 mil que continúan varados en diferentes ciudades del mundo. La mayor concentración la tiene España, con un total de siete mil argentinos y de los cuales algunos resolvieron su retorno, pero hay otra gran porción que no. Así es el caso de Pablo Rozas, quien ayer logró comprar un pasaje vía Latam. Pero asegura que no estará tranquilo hasta que vuelva a su hogar. “Fue un calvario sacar el vuelo, que además nos salió un ojo de la cara. Pero no sabemos que va a pasar, porque tenemos vuelta para el 27 de marzo y es por fuera de las fechas establecidas de repatriación. Incluso, a otro argentino que volaba el 24 de marzo ya le cancelaron el viaje”, cuenta Rozas.

Una situación similar a Rozas es la que viven los argentinos que están varados en Colombia. Guido Margulis es uno de ellos, creó un grupo de Whatsapp para compartir la información con los otros 300 compatriotas que se encuentran como él en el aeropuerto de Bogotá a la espera de la vuelta al país. “La situación empezaría a mejorar. Ya tengo tarjeta de embarque para volver esta noche, pero no lo voy a creer hasta no estar en el avión”, dice Margulis. Entonces, explica que “hay muchos argentinos que tenían pasaje para el 23 de marzo y fueron cancelados. Además, Aerolíneas Argentinas sacó a la venta vuelos cuando había muchos que estaban en lista de espera por vuelos cancelados”.

Los más desesperados son los argentinos que se encuentran en Australia, un país que no tiene vuelo directo con el nuestro por lo cual no saben cómo resolver el retorno. Allí hay más de 500 personas varadas, entre Sidney y Melbourne. La mayoría de ellos fue para el típico “work and travel” y están viviendo de los ahorros que generaron estos meses.