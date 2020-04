Advertencia del GEN al Gobierno:"La emergencia no suspende la obligación de transparencia"

El sector de la oposición liderado por Margarita Stolbizer y Sergio Abrevaya, emitió un comunicado dirigido al Gobierno nacional en el que se refiere a las medidas tomadas frente a la pandemia de coronavirus, y destaca algunos aspectos que consideran esenciales para este tiempo de emergencia económica.

“Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus. Entendemos correcta la prolongación de ellas, así como la necesidad de planificar una salida escalonada para que, sin afectar la salud individual o colectiva, busque aminorar las tremendas complicaciones que ya se ven por la parálisis de la economía y el empleo, sobre todo en sectores autónomos e informales”, señala el escrito del partido GEN que lleva la firma de Stolbizer y Abrevaya.

No obstante, aclaran que es necesario resaltar “que la emergencia no suspende garantías individuales ni la obligación de transparencia en el manejo de los recursos públicos”, al referirse a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo, donde el ministro Daniel Arroyo reconoció haber pagado a proveedores con sobreprecios ante la inminencia de la necesidad de insumos.

“El gobierno no puede soslayar de ninguna manera la implementación de buenas prácticas y controles exhaustivos en la ejecución de las partidas presupuestarias. Frente a las compras de alimentos con sobreprecios se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda. Es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia”, piden desde el GEN.

Si bien manifiestan un apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales frente a la pandemia, la fuerza liderada por la exlegisladora pide que se disponga la realización de testeos masivos "que puedan mejorar nuestro diagnóstico y la atención temprana de los infectados”.

En ese sentido, exponen desde la oposición, "no parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros". "No hemos llegado al punto en el que sí se encuentran otros países, pero tampoco tenemos resultados ciertos y suficientes por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada", dicen.

Frente a la situación de paralización económica, proponen que se constituya un comité de crisis “con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente en la emergencia, y en las "futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio”.

Con ese fin, hacen énfasis en la demanda de una puesta en marcha “de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos”.

