Stolbizer contra Lavagna: "El tono de soberbia con el que se plantó derrumbó el espacio"

La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, habló en duros términos del al exministro de Economía Roberto Lavagna y lo señaló como el responsable de haber hecho naufragar las posibilidades electorales de una tercera fuerza política en la contienda de 2019.

"No podríamos eludir una autocrítica, por supuesto me incluye, pero hago el acento en los errores del propio Lavagna. El no haber aceptado la posibilidad de sostener ese espacio común con los demás, sobre todo con (Sergio) Massa", indicó la exdiputada en diálogo con el programa Desde Lejos No lo Ves, que se emite por Radio Con Vos.

Luego recalcó que Lavagna "se plantó con un tono de soberbia pensando que la gente iba a ungirlo a él, porque era él”.

Cuando fue consultada respecto de cómo analiza que le va a ir en la Rosada a Alberto Fernández, Stolbizer valoró: “Creo que el gobierno tiene luces y sombras y tiene gente muy valiosa en su gabinete".

Sin embargo, no se movió de su tono crítico hacia el kirchnerismo: "Cuando salen a decir que van a revisar las pericias de la causa Nisman o salen a hablar de los presos políticos o de los detenidos arbitrarios, ahí hay desde lo institucional un peligro enorme que es el intento de injerencia en la labor de la justicia que es muy peligroso. Es un intento de desprender a personas que yo estoy convencida que han cometido delitos”.

Margarita Stolbizer, dispuesta a alinearse con Horacio Rodríguez Larreta

En ese sentido, agregó: "Las áreas económicas, que son las más complicadas porque es difícil sacar un éxito, quedaron para Alberto. Y lugares muy clave de las designaciones en el ámbito de control, vinculados justamente con las causas judiciales y las investigaciones, los reserva para que elija Cristina”, dijo en la entrevista.

En su análisis electoral sobre lo que sucedió en 2019, consignó: "Los sectores medios son los que le dieron la espalda a (Mauricio) Macri. No le dieron la espalda por la heladera vacía, le dieron la espalda porque no pudieron tener las vacaciones que había tenido antes, porque disminuyeron sus niveles de vida".

Respecto de esta reacción del electorado, resumió: "A mí me produce preocupación, porque es el reflejo de lo que somos, esta gente no se apropia del poder, ha sido votada para estar en ese lugar y eso implica un sentimiento y una decisión popular. Me preocupa eso, porque refleja la escala de valores que la sociedad Argentina tiene".

Más allá de su tono anti-K, también lanzó dardos contra el macrismo por no haber expuesto la herencia recibida: "Uno de los cargos que le hago al anterior gobierno es haber jugado con eso, ellos nunca plantearon lo que habían encontrado cuando llegaron. No lo hizohicieron como parte de una estrategia electoral marcada por Duran Barba, según la cual no había que darle malas noticias a la gente y había que mantener a Cristina en el escenario. Les convenía que Massa esté afuera".

JPA / DS