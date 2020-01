Hebe siempre polémica: "Habría que meter presos a algunos funcionarios de Macri"

En la marcha número 2.180 de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini criticó hoy duramente la gestión del ex presidente Mauricio Macri y aseguró que hay que "empezar a meter presos" a algunos de sus funcionarios.

La dirigente de derechos humanos se refirió a la situación del Estado y consideró que tras el gobierno de Macri "falta de todo, faltan papeles, hay lugares donde no hay sillas".

En ese sentido, aseguró que "habría que empezar a meter a algunos presos", al señalar que "no se pueden llevar todo tan fácil".

"El que se llevó todo del Banco Nación debería estar preso. Ponerlos presos es sano. Pero nosotros los vamos a poner presos con causas, mostrando que en las arcas del banco no hay un mango, no como ellos que nos quieren meter presos con una sarta de mentiras", expresó durante la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo.

Y continuó: "Hace un mes que asumió el nuevo gobierno y hay lugares donde no pudo asumir. Tenemos que seguir peleando y denunciando lo que está mal. Ganamos las elecciones pero no sé olviden que los tenemos acá, arriba de la cabeza. No creamos que tenemos todo".

Bonafini destacó que en el Estado que recibió el presidente Alberto Fernández "está todo muy podrido", por lo que -según dijo- "es muy difícil para los que asumen tomar decisiones".

Hebe de Bonafini desafió a Alberto Fernández por los presos políticos: "Tiene que definir de qué lado está"

"Ellos no quieren entregar los lugares que dejaron. Antes de irse, Macri los dejó en lugares altos y ahora quieren cobrar doble indemnización", manifestó sobre los funcionarios nombrados a último momento en cargos jerárquicos por la gestión anterior.

Al respecto, Bonafini subrayó que "no se puede pagar la doble indemnización", pero "tampoco se los puede echar con la policía porque van a decir que se reprime, ni dejarlos ahí sin hacer nada".

La dirigente respaldó a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a quien felicitó por "las decisiones que está tomando", en tanto que celebró la intención del Gobierno de avanzar con una reforma judicial.

Por otra parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo se refirió a la reunión que mantuvo esta semana con el mandatario Alberto Fernández en Casa Rosada y dijo que "fue muy buena".

El exabrupto de Hebe de Bonafini contra los votantes macristas: "Es una raza muy hija de p..."

"La entrevista con el Presidente fue muy buena. Me escuchó más de dos horas. No le fui a pedir nada para las Madres, que nos hacen falta muchas cosas, sino para la Patria, que es la que más necesita. Tengo mucho para agradecerle al Presidente", expresó Bonafini.

La semana pasada, la dirigente le había enviado una carta al Presidente en la que lo instó a manifestar "de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos", por lo que fue invitada a la Casa Rosada para con el fin de limar asperezas con el primer mandatario. El descontento de Bonafini tenía que ver con los dichos del jefe de Estado sobre que en la Argentina no hay "presos políticos".

JPA CP