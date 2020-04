Alberto Fernández codo a codo con los intendentes del Conurbano

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles 8 de abril en la Residencia de Olivos a los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta, y de Vicente López, Jorge Macri, con quienes repasó el trabajo que llevan adelante en sus distritos para fiscalizar que se respeten los precios máximos en los comercios.

El mandatario se saludó con el codo con el primo del ex presidente Mauricio Macri. En las últimas semanas, el mandatario se encargó de valorar el trabajo de los intendentes del conurbano tanto "propios" como de la oposición, al igual que lo hizo con los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según indicaron fuentes oficiales a la agencia NA, el encuentro se realizó en horas de la tarde para "conversar respecto de las medidas que se están tomando en los distritos para que se respeten los precios máximos". "Analizaron el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener el avance del coronavirus COVID-19 y coincidieron en la necesidad de mantener los controles para garantizar la medida", indicó Presidencia en un comunicado.



En diálogo con NA, Zabaleta aseguró: "El Presidente tiene contacto directo con todos los intendentes. Por ahí a algunos nos toca hablar más seguido con él y verlo, pero tiene diálogo con todos". "(Al Presidente) lo veo con la cabeza puesta en el área metropolitana que es donde está puesto el foco del conflicto. Está preocupado por eso y viendo cómo equiparse para enfrentar la pandemia", resaltó el intendente de Hurlingham.

El encuentro se produce luego de que el Presidente revelara que prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de defensa a la Competencia, para que los intendentes puedan controlar precios y aplicar sanciones en casos de aumentos no justificados de precios. Según reveló Zabaleta a NA, el decreto se hará oficial "en las próximas horas".

La lista completa de los precios máximos de 2300 productos esenciales anunciada por el Gobierno

En los últimos días, Fernández destacó en varias oportunidades que trabaja "muy bien" con intendentes de la oposición como Jorge Macri, Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (3 de febrero) y Gustavo Posse (San Isidro), entre otros.

"Con los intendentes lo que quiero es que me ayuden a ver cómo están los precios de los negocios de cercanía", señaló Fernández en declaraciones al canal C5N, aunque aclaró que no va a "cortar el hilo por lo más delgado", en referencia a los pequeños comercios. Al respecto, sostuvo que será una tarea en equipo, ya que "el gobierno nacional se concentrará en los distribuidores y las grandes empresas". "Voy a ser inflexible, porque no es momento de sacar ventaja", resaltó el Presidente.

ED / DS