Kicillof no quiere grieta: "Tratan de hacerme pelear con Larreta todos los días"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo referencia a su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y destacó el trabajo "coordinado" entre ambos. "Tratan de hacerme pelear con Larreta todos los días", dijo luego de las críticas de intendentes por la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto la Capital Federal como la provincia bonaerense concentran más del 90% de los casos del país con 3.342 y 2761 positivos respectivamente, según el último informe del Ministerio de Salud.

"Hoy hablé con Larreta, en lo humano estamos bien; lo único que estamos buscando es que haya coordinación", afirmó Kicillof en diálogo con A24 luego de los cuestionamientos de los intendentes del Conurbano por la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y la crítica del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, aunque luego se desdijo.

En esa línea, siguió: "Los intendentes dicen que si abren comercios en la Ciudad y no en el primer cordón (del Gran Buenos Aires) corremos el riesgo que vayan a comprar en la Ciudad. Y hay que cuidar que no se transfiera el virus. Esto no es enojo ni discriminación".

Asimismo, remarcó que la mitad de los trabajadores de la Ciudad llegan desde la Provincia: "No quiero que vaya gente de la Provincia a la Ciudad por una decisión que toma la Ciudad". Para cerrar el tema, concluyó: "Me tratan de hacer pelear con Horacio todos los dias y no pasa por ahí, es un tema epidemiológico".

El gobernador, juzgó que entre ambos distritos hay "una situación de gemelos siameses" y, por esa razón, adelantó que se implementarán "controles estrictos" para evitar que el ritmo de contagios que se evidencia en la Ciudad, especialmente en villas y barrios populares, se traslade al territorio bonaerense.

Preocupados por el aumento de casos positivos en la Ciudad y las posibles consecuencias en sus distritos, intendentes del conurbano bonaerense, como Ferraresi, Mayra Mendoza (Quilmes) Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), entre otros, salieron desde el viernes pasado a cuestionar la flexibilización de la cuarentena en la Capital.

Frente a ese escenario, Kicillof aseguró que su gobierno está "muy alerta de lo que pase" porque "no hay nada que no haga la Ciudad de Buenos Aires que no afecte a la Provincia".

"Vamos a poner controles muchos más estrictos porque la realidad es que la ciudad tiene más contagios que la provincia", planteó, y, aunque subrayó que existen "diferencias muy grandes, territoriales y con la forma de trabajar", aseguró que no se trata de una "crítica", si no "simplemente marcar que el despliegue territorial (en la provincia) es muy distinto".

Antes de las declaraciones de Kicillof, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, había dicho por su parte que la Capital Federal es el principal foco del virus, aunque luego afirmó que realizan “un gran trabajo conjunto” entre las dos jurisdicciones.

