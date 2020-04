El furcio del gobernador de La Rioja por la cuarentena: "Acá tenemos cerrados cabarets"

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, cometió un llamativo furcio al referirse a la situación de cuarentena obligatoria por la que casi todas las actividades comerciales se encuentran sin prestar servicio durante la pandemia, y al detallar que en la provincia están cerrados los bares y las fiestas, dijo que “tienen cerrados los cabarets”.

“Acá tenemos cerrados cabarets. Perdón. Tenemos cerrado fiestas, tenemos cerrado bares, confiterias, boliches bailables”, sostuvo el mandatario provincial durante una entrevista con María Laura Santillán, por CNN radio.

El gobernador había señalado anteriormente que le preocupaba que algunos sectores volvieran a operar después de Semana Santa, fecha en la que estaba previsto el fin del aislamiento, porque entonces las demás actividades reclamarían lo mismo lo que podría exponer a los ciudadanos a un mayor riesgo de contagio.

“A mi me preocupa todo. Porque si se abre un sector otros sectores van a presionar por qué no ellos. El transporte es uno de los elementos, si no es el elemento contagioso más importante”, dijo Quintela, antes de equivocarse al detallar que en La Rioja todos los locales y bares se encuentran sin atención al público.

En ese sentido, desde las 18 horas de este martes, el presidente Alberto Fernández encabeza en la Residencia de Olivos una videoconferencia con todos los gobernadores para analizar junto a ellos la forma de "flexibilizar" la cuarentena a partir del próximo lunes. La reunión tendrá como objetivo "definir cómo continuar" con el aislamiento social obligatorio decretado, con "la posibilidad de abrir algunas industrias".

De manera presencial solo estarán el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el resto será parte de un encuentro virtual, como ya hizo el jefe de Estado en oportunidades anteriores.

Tres provincias obligan a usar barbijo y presionan a Nación para aplicarlo en todo el país

La provincia que gobierna Quintela, además, es una de las tres que impuso entre sus medidas el uso obligatorio de barbijo en sus habitantes. En La Rioja, desde este lunes todas las personas que deban salir de sus hogares tendrán que hacerlo con el rostro cubierto, con barbijos, pañuelos o cualquier otro protector facial.

El gobernador estableció el uso obligatorio para todos los que circulen en la provincia. Al respecto se aclaró que por "protectores faciales" se hace alusión también a pañuelos, bufandas y cualquier otro elemento que cubra la zona de nariz y boca. "Lo dispuesto se enmarca como medida preventiva en el marco de la pandemia por el virus COVID19, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales 6 fueron confirmados en esta provincia lo que obliga a tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación", expresó el decreto.

