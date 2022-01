Para Kreplak, contar los casos pierde sentido porque "no hay correlación entre infectados e internados"

En plena tercera ola de la pandemia de coronavirus, el ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó que se deben poner por delante las estrategias para detectar a los enfermos graves para que "puedan evolucionar a tiempo" y que ya comienza a perder sentido "el conteo de casos diarios" de todas las personas que se contagian.

"Deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia", comentó el funcionario del gabinete de Axel Kicillof en diálogo con Mañana Sylvestre, que se emite por Radio 10.

"No falta mucho para que empiecen a descender los casos, pero no me resulta lo más importante", subrayó Kreplak como contexto de la suba exponencial de infectados por Covid-19 que atraviesa el país en las últimas semanas. En ese sentido, precisó que los casos que se registran día a día antes tenían una "correlación directa entre los infectados y los internados”, lo cual ahora no sucedería.

"Lo principal es poder encontrar los casos graves", insistió, al mismo tiempo que informó que en la provincia de Buenos Aires los contagiados que tienen factores de riesgo "pueden ser tratados con el suero de plasma convaleciente" y los internados graves pueden utilizar "medicaciones antivirales los primeros días".

Testeo de coronavirus.

Por otro lado, el ministro bonaerense destacó una vez más la importancia de la vacunación y dijo que "en la provincia estamos viendo que las personas que se vacunan tienen 36% menos la posibilidad de contraer la enfermedad" que aquellos que no se han inoculado.

Casos diario de coronavirus

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Salud de la Nación comunica todas las tardes un parte epidemiológico donde detalla los contagios y muertes registrados jornada a jornada debido al Covid, los cuales suelen tener un retraso en comparación a la fecha real en que sucedieron. En el mismo, se incluyen los infectados por provincia y los niveles de ocupación de camas de terapia intensiva.

A la fecha, desde el inicio de la pandemia se registran en Argentina 7.318.305 contagios y 118.420 muertes, mientras que en la provincia de Buenos Aires suman 2.808.684 casos positivos, de los cuales 49.794 se reportaron este martes.

