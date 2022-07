Crisis en el Frente de Todos: el enriedo del off the reccord desautorizó, una vez más, a Gabriela Cerruti

Un nuevo cortocircuito informativo expuso una vez más las diferencias del Frente de Todos. Las comunicaciones en off the record entre los dirigentes y la prensa volvieron a ser el eje de la discusión este jueves, cuando la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, negó que ayer se haya reunido el Presidente con su vice y Sergio Massa, pero que fue confirmada por los voceros del Senado.

“No me consta que haya existido reunión. Pueden reunirse las veces que quieran, tener conversaciones confidenciales. Si hay algo que informar me lo harán saber”, dijo la ex diputada esta mañana en su habitual conferencia de los jueves en Casa Rosada.

Sin embargo, un rato más tarde, Cristina Kirchner usó la cuenta oficial del Senado para confirmar el encuentro y desmentir que se haya acordado la suba del precio del dólar para las compras en el exterior con tarjeta de crédito.

En la publicación, la Dirección de Comunicación del Senado de la Nación compartió una captura de pantalla de la noticia del portal Infobae. Por encima del titular está escrito en rojo “fake news total” en mayúscula.

“La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia”, indica el tuit.

Así, el Senado confirmó la existencia de la reunión, la misma que unas horas antes Cerruti se había mostrado desentendida, pero se descarta que el tema a tratar haya sido un acuerdo por el aumento del “dólar tarjeta”.

Minutos después, la portavoz de Alberto Fernández compartió en su Twitter la publicación del Senado. De alguna forma, terminó de confirmar la información que por la mañana no quiso dar.

La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia pic.twitter.com/33pcZqej8e — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 14, 2022

No es la primera vez

Lo mismo ocurrió la semana pasada cuando Rosario Ayerdi publicó en PERFIL que Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández habían cenado juntos en Olivos luego de la salida de Martín Guzmán. El encuentro tenía especial relevancia porque era la primera vez en el año que las tres patas de la coalición oficialista se encontraban cara a cara.

Sin embargo, la vocera presidencial negó que haya ocurrido aquella reunión.

El ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, por su parte, dijo: “Por lo que vi, hablaron el domingo a la noche en el marco de la asignación de Batakis y creo que hablaron ayer” (por la cena en Olivos que fue cara a cara).

Un rato antes, Cerruti había negado nuevamente esa reunión.

ar / ds