En su carta de renuncia a la Presidencia del Club Atlético Independiente (CAI), el periodista Fabián Doman incorporó una serie de agradecimientos, uno de ellos a Cristian Ritondo. Sin embargo, el diputado nacional e integrante de la Comisión Directiva de la Institución se expresó en desacuerdo con la decisión. "Hubo un desgaste grande y tomó una decisión que no la comparto, me hubiera gustado que siga".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio contó en una entrevista que desde hace tres semanas Doman le manifestaba que no se sentía bien al frente de la conducción del club de Avellaneda. "Desde mi punto de vista todos hacen el esfuerzo para ir saldando lo que se pueda. Todos querían que a Fabián e Independiente le vaya bien, a pesar de que en medio de los problemas económicos actuales, el sponsoreo y la publicidad, el generar dinero rápido, es muy difícil", manifestó en una entrevista en Radio 10.

Independiente sumergido en un futuro incierto

Entrevistado por Jorge Rial, el dirigente aseguró que "Fabián está triste, está mal, porque se tomó esto como un desafío".

Asimismo, cuando le preguntaron respecto de la supuesta responsabilidad de Néstor Grindetti, intendente de Lanús y presidente interino, sobre las finanzas del club, Ritondo lo defendió.

"Néstor se ocupó y se ocupa en una situación económica difícil. No son sociedades anónimas donde vienen accionistas y ponen plata. Acá tiene que haber un proceso transparente para venga dinero a un club. El fideicomiso tarda 6 o 7 meses en armarse, y después hay que ver que no se termine perdiendo plata. Es todo un desafío y todos ponen de su parte", afirmó.

Ritondo: "El fútbol argentino es muy difícil"

Durante la entrevista, el diputado nacional sostuvo que estar al frente de un club de fútbol en Argentina es una situación complicada.

Ritondo dijo que hace tres semanas que Doman viene con malestar por la situación en Independiente.

"Si la Primera (División) no gana, no juega bien, hoy tenés como resultado que la gente está disconforme. Para recuperar el futbol en Independiente tenés que recuperar lo económico", dijo.

Fabián Doman habló tras su renuncia: "Ni sé cómo llegué a los seis meses en Independiente"

En tanto, en las últimas horas se supo que Grindetti se tomará licencia de su tarea frente al Municipio de Lanús para ponerse al frente del interinato en Independiente, tras la renuncia de Doman. "Lo va a hacer porque corresponde. Nunca se corre de las responsabilidades. Más allá de la sana competencia que podemos tener en la provincia de Buenos Aires, fuimos parte del equipo en la Ciudad y en Provincia", valoró Ritondo.

El "desdoblamiento" de Larreta

Por otra parte, el dirigente opositor fue consultado acerca de la decisión anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de utilizar dos sistemas diferentes a la hora de ir a votar en las próximas elecciones. "Creo que a veces nos metemos en temas que nos alejan de la sociedad, tenemos que escuchar a los vecinos", opinó.

Larreta desafía el liderazgo de Macri en la interna de Juntos: "Yo gobierno y ejerzo las decisiones"

"Horacio Rodríguez Larreta eligió un sistema que para mí no es el mejor", amplió durante la entrevista. Y agregó: "Me parece que en estas cosas no tiene que ser parada de manos, todos entendemos el momento que se vive".

Y para finalizar, al ser consultado acerca de la posibilidad de que Javier Milei se sume a Juntos por el Cambio, Ritondo fue contundente con su respuesta. "Por la cantidad de votos que tiene su partido es muy difícil que Milei se sume", manifestó.

AS/nt