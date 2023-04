Cristian Ritondo: “Necesitamos menos Tik Tok para ir contra los K”

—¿Cómo evaluó la bajada de Macri? ?

—Mauricio volvió a demostrar el tipo de líder que es. Su decisión es histórica y viene a poner fin no solo al kirchnerismo sino a todo un sistema de ideas que fracasó en Argentina y en el mundo. Ahora nuestro desafío es estar a la altura de su decisión. Lo que viene es más cambio que en 2015 porque la situación es más compleja.

—¿Cree que Macri apoyará a un candidato nacional?

—Es una decisión muy personal. Ya dijo que va a apoyar a un candidato si siente que realmente representa un cambio profundo. Por eso es tan importante tener decisión y firmeza para ir con todo, a fondo para terminar con el populismo empobrecedor. También creo que su decisión tiene un mensaje claro: no gana un líder, gana un equipo para tener un cambio de verdad. Sin equipo no se llega a ningún lado. Y los equipos no se compran, se construyen y se conducen.

—¿Y podría apoyar a alguien en Provincia?

—Hace una semana viajé con él a Rosario, lo veo más concentrado en trabajar sobre lo que se tiene que hacer más que en el quién lo tiene que hacer. Por supuesto que sabe que algunos tenemos más experiencia que otros en problemas que hoy son centrales en la Provincia. Sabe que estamos ante un fin de ciclo de un sistema y que se necesitan personas convencidas del cambio, dispuestas a dar las batallas de fondo en seguridad y narcotráfico, en rescatar la educación de los militantes de la escuela cerrada como Baradel, en reducir el gasto político enorme que hizo Kicillof, en enfrentar a los mafiosos que parasitan cada rincón del territorio o los que toman tierras como Grabois.

—¿Ve chances de que Vidal sea ganadora de unas PASO?

—Ella afirmó que quiere seguir trabajando para ser candidata a presidenta y aportar al espacio desde ese lugar. Yo creo que alguien con la experiencia, valentía y visión de María Eugenia puede aportar al país muchísimo, juegue donde juegue. Gobernó en Ciudad y en Provincia. Por ejemplo, a veces naturalizamos el caos y el descontrol que hay hoy en la Provincia pero nosotros, con María Eugenia, cambiamos esa realidad. Por eso confío en que lo vamos a volver a hacer. Porque sabemos cómo hacerlo y tenemos el equipo, y gran parte de ese capital es gracias a ella.

—Además de Vidal, ¿se siente más cerca de Bullrich que de Larreta?

—Son estilos distintos y tienen diferencias sobre cómo llevar adelante el cambio. Horacio tiene una capacidad de gestión demostrada y muy valorable. Pero en función de los estilos y la situación actual me siento más cercano a Patricia. Trabajé con ella cuando nos tocó ser ministros de Seguridad a los dos, ella en Nación y yo en Provincia, y conozco la fuerza que tiene y el compromiso con el cambio.

—¿Cerraría un acuerdo para ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich si Vidal no estuviera en las PASO?

—Por supuesto. Con Patricia nos tocó trabajar codo a codo como ministros en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico y tenemos muchos puntos en común desde el diagnóstico y las formas para encarar esta etapa que tiene el país por delante.

—¿Cómo es hacer campaña con la bronca de la gente?

—Muchos bonaerenses me conocen por nuestra lucha contra la inseguridad y los resultados que logramos en la gestión anterior. Saben que me planto y que no tengo miedo de dar las batallas que hay que dar contra quien sea. Los escucho y me siento seguro de saber que tenemos el equipo atrás y mucha gente que se está sumando porque se da cuenta de que lo que viene va a ser duro pero que también es una de las últimas chances que tenemos de ponerle freno al populismo. Necesitamos menos sonrisita y TikTok para ir contra los K, y mucho más trabajo en prepararse en dar las luchas que tenemos por delante. No es joda, hay que ir con todo porque el kirchnerismo va a buscar transformar a nuestra querida Provincia en su aguantadero.

—¿Se le puede ganar a Kicillof y al PJ unido?

—Por supuesto que sí, Kicillof, por más que se esconda, cada vez es más evidente para la gente el pésimo gobernador que es. Pero tenemos claro que el kirchnerismo va a buscar refugiarse en la Provincia, como lo hizo en La Matanza en 2015, con lo cual pondrá todos los recursos en lograr ese objetivo. Estoy convencido de que los bonaerenses quieren terminar con la decadencia kirchnerista y el populismo empobrecedor de un personaje como Kicillof, que lo único que hizo fue duplicar los cargos políticos mientras empeoró todos los indicadores de la Provincia. El peor ministro de Economía de la historia resultó ser el peor gobernador, para sorpresa de nadie.

—¿Quién es su candidato en la Ciudad?

—Es muy importante que el PRO siga gobernando la Ciudad y el más preparado es Jorge Macri.

—¿Ve a Massa candidato?

—Sinceramente, la interna del rejunte para todos no me interesa. Massa es tan responsable como el resto de sus socios del Frente de Todos del desastre al que llevaron al país.

—¿CFK será candidata?

—Cristina es una persona que destruyó el valor de la palabra, con lo cual puede tranquilamente borrar con el codo lo que dijo hace poco tiempo y ser candidata a algo. Ha hecho un daño muy grande al país.