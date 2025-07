Cristina Kirchner presa: la Fiscalía retiró el pedido para que cumpla la condena en una cárcel

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó un escrito en el Tribunal para que sea retirado el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que entregó antes del inicio de la audiencia donde se iba a debatir el tema, en el que pidió que la expresidenta siga con el beneficio pero que se evalúe un eventual cambio de domicilio.

La audiencia comenzó poco después de las 12 ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, en el primer piso de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Allí, Villar no compartió el criterio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían apelado la prisión domiciliaria que recibió la ex mandataria en el caso sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y pidieron que cumpliera la sentencia en una cárcel común.

Cristina Kirchner cumple 20 días presa y la Cámara Federal de Casación Penal evalúa su prisión domiciliaria

El fiscal explicó que la prisión domiciliaria no representa una ausencia de los controles necesarios para evaluar el comportamiento de la titular del PJ, “en particular atendiendo a cumplir los fines de la ejecución de pena establecidos”. Sin embargo, expresó que no debería continuar con el beneficio en el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de San Cristóbal.

“El domicilio actual no aporta mayores garantías (sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que aun con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo), pero también lo es que la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”, precisó en el documento.

En ese sentido, coincidió con Luciani y Mola en que la presencia de la exjefa de Estado en la zona genera complicaciones para los vecinos del barrio y para quienes transitan por el lugar.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani habían solicitado que se revoque la prisión domiciliaria de la expresidenta.

Por otro lado, el fiscal Villar indicó que, siempre que la expresidenta se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas, "esta representación del Ministerio Público Fiscal no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria".

Cristina Kirchner tendrá que llevar la tobillera electrónica

En la audiencia, la defensa de Cristina Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y solicitaron la eliminación de la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de la medida.

Sobre este punto, el funcionario de la Cámara Federal planteó que la también ex vicepresidenta de la Nación debe seguir portando el dispositivo electrónico, al menos hasta que surjan informes que la dispensen. “Ningún juez de la República Argentina se encuentra autorizado normativamente a dispensar de la colocación del dispositivo de control salvo que se cuente previamente con los informes al que el legislador sometió tal dispensa", agregó.

