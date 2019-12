Cristina Kirchner se reunió con senadores del Frente de Todos y pidió evitar errores del pasado

Cristina Kirchner, vicepresidenta electa, se reunió primera vez este miércoles 4 de diciembre con el bloque de senadores del Frente de Todos. Durante el encuentro, que fue breve, les pidió a los legisladores mantener "la unidad" y evitar caer "en errores del pasado".

La presentación, de carácter formal, no tuvo más definiciones que la incorporación oficial de Adolfo Rodríguez Saá a la bancada, según relataron algunos de los presentes. No se habló en el encuentro de la agenda parlamentaria del próximo gobierno, ni tampoco de las comisiones que deberán constituirse en los próximos días, sino que se valoró la unidad, según reconstruyó Noticias Argentinas.

José Mayans, futuro jefe lo que será el bloque oficialista, fue el encargado de presentar formalmente a la expresidenta frente a los senadores, y fue allí que la próxima presidenta del Senado instó a los senadores a preservar "la unidad", para evitar "repetir los errores del pasado", en referencia a la derrota de 2015, donde, según habría dicho la senadora, "los dividieron".

Durante la reunión, los asistentes también destacaron el hecho de contar con "tres ex presidentes de la Nación": es que estuvieron presentes además de Cristina Kirchner, los senadores Carlos Menem y Rodríguez Saá. Con el paso del ex gobernador de San Luis, el Frente de Todos contará con 42 senadores, una mayoría que le permitirá no depender de acuerdos con la oposición y que acerca al futuro oficialismo a los dos tercios, para los que se requiere 48 bancas.

Al término de la reunión, el senador de Chubut Alfredo Luenzo sostuvo en declaraciones a la prensa que fue un encuentro “muy cordial", y señaló que se vio reflejada la "diversidad muy amplia": "Es una muestra de unidad que habla también de la situación en la que está el país, lo que nos obliga a deponer enfrentamientos y mezquindades", agregó Luenzo.

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio indicó que "fue una reunión protocolar, de recibimiento" y agregó: "La vicepresidenta por su rol en el Senado quiso saludarnos, una reunión afectiva, muy buena". Sobre lo conversado, dijo: "No se resolvieron cosas. Nos pidió que el bloque resuelva, se reúna y tengamos nuestros propio debate", agregó sobre el reparto de las comisiones más importantes de la Cámara alta. Según el legislador, tampoco hubo planteos sobre los proyectos en marcha, “aunque sí seguramente en los próximos días se empezará a trabajar en eso”, aclaró.

Más tarde, Cristina Kirchner se reunió durante una hora con la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Según pudo saber PERFIL, fue una "buena reunión", en la que ambas hablaron sobre la transición a pocos días del cambio de gobierno, de "temas personales" y del Senado, aunque no conversaron sobre la jura del 10 de diciembre.

En el Senado, se espera que el presidente electo, Alberto Fernández, envíe al Congreso después de asumir el 10 de diciembre su paquete de proyectos: el Presupuesto 2020 es uno de ellos, que entraría por la Cámara de Diputados y se prevé que el 20 de diciembre pueda aprobarse.

De acuerdo a información de NA, los senadores buscarán avanzar con esa iniciativa el viernes 27 y se piensa en la posibilidad de sesionar también el sábado 28. No obstante, todo eso está sujeto a la agenda legislativa que defina el próximo gobierno, y a los tiempos que requiera el debate en ambas cámaras.

