Cristina Kirchner "prefería terminar presa que irse a una embajada"

La periodista Sofía Caram estuvo en el canal de streaming Blender y habló sobre la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. La comunicadora brindó información inesperada este martes 10 de junio sobre la expresidenta y las decisiones que tomó momentos antes de recibir el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Alguien le preguntó el lunes pasado a la noche a Cristina: ‘¿Qué pensás que va a pasar con Vialidad?’. Y su respuesta fue: ‘No lo sé’. O sea, hasta el lunes ella no sabía que iba a pasar. La repregunta fue: ‘¿Te preocupa?’. ‘No. Si yo me preocupo por eso no puedo trabajar y no puedo pensar’”, reveló la periodista.

Y añadió: “Cuatro días después se reúne con sus abogados en su casa. Y le trae información, su equipo sabía que el fallo venía adverso. Me contaban que le dijeron: ‘Bueno, ¿por qué no te vas?, andate a una embajada, andate’”, reconstruyó Caram. La respuesta de Cristina Kirchner, según la periodista, habría sido: "De ninguna manera, soy inocente, yo no me voy a ir".

Caram remarcó: “Ella entiende que esta prisión es constitutiva de su ser político, que es parte de su historia política, de la historia del peronismo, que va mucho más allá de ella, y por eso la templanza. Hoy mismo me decían, apenas había salido el fallo, cómo estaba ella: entera. Así como la vieron cuando salió. Hay una concepción de Cristina de que lo que le está pasando tiene un sentido político”.

En otro momento de su intervención en Hay Algo Ahí, conducido por Tomás Rebord, la periodista analizó: "Los tiempos de la Corte son rarísimos, pero también es rarísimo un 280 en una causa de tanta gravedad institucional. Que la propia Corte se reúna de urgencia y reconozca que esto tiene un impacto institucional en el devenir de la política argentina y en la sociedad argentina, y que no se hayan metido a leer el expediente", recriminó.

Entonces Caram destacó que Casación tampoco leyó el expediente y profundizó: "Casación copió y pegó el fallo de primera instancia, entonces ¿para qué está la Corte? ¿Por qué la Corte no abrió el expediente? Yo no estoy diciendo que tenían que absolver a Cristina. Estoy diciendo que, si había irregularidades, por lo menos ordenen un nuevo juicio, que ordenen que se revise la condena, que se revise el proceso, por una garantía constitucional para cualquiera de nosotros. Porque si esto lo hacen con Cristina, ¿qué pasa con cualquiera de nosotros si necesitamos el servicio de la Justicia? A veces lo perdemos de vista, pero son nuestros servidores públicos”, comentó.

La condena contra Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la expresidenta, pero la desligó del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía.

El fallo expresa: "Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.

