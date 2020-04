Cruces en la comisión virtual: denuncias contra Lombardi y acusaciones por falta de libertad de expresión

La Comisión de Comunicaciones e Informática se reunió este miércoles 22 de abril en forma virtual para recibir a los funcionarios de Medios y Comunicación del Gobierno, quienes informaron sobre las medidas que se llevan adelante en medio de la pandemia de coronavirus, sin embargo, el encuentro terminó en un cruce entre el oficialismo y la oposición. Se debe a que desde Cambiemos mencionaron casos de supuesta falta de libertad de expresión mientras que desde el Frente de Todos denunciaron una deuda heredada por la gestión de Hernán Lombardi.

La video conferencia comenzó con la exposición del secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, y el presidente de la ENACOM, Claudio Ambrosini, que destacaron las medidas tomadas en esas áreas en el contexto de la pandemia del Covid-19. Pero la intervención del legislador por la Coalición Cívica Javier Campos fue el detonante para que se iniciaran las acusaciones y respuestas.

Según Campos, para Cambiemos la Secretaria de Comunicación "es un área donde todos los diputados estamos orgullosos" porque "en el gobierno anterior hubo una libertad irrestricta de la palabra y por todo lo que se hizo con transparencia administrativa". En esa línea, el legislador interpeló a los funcionarios y les preguntó por algunos "hechos de algunos comunicadores que habrían tenido presiones para abandonar sus espacios" y agregó: "Es sugestivo que el sistema documental electrónico haya fallado en el nuevo gobierno".

"Es redundante el planteo de libertad de expresión. Hablamos con todos y hemos puesto la información de cualquiera las medidas que se impulsaron", respondió Meritello, y agregó: "Tenemos distintas visiones. Invito a que vengan a mi oficina para que podamos a tener una radiografía de lo que encontramos aquí, que dista mucho de la que tienen ustedes".

Además, denunció que una tercera parte de su presupuesto será para pagar deudas de su antecesor Lombardi. "El correlato de esta deuda es la caída de empresas, que están llorando por las oficinas a ver de qué manera pueden cobrar esto. La pauta privada cayó un 100 por ciento y el financiamiento público de los medios pasó a ser clave", explicó.

A su turno, Sánchez Malcom dedicó su tiempo de respuesta para defender el decreto 330 que habilitó la vuelta de la firma papel para los trámites y fue muy criticada en Cambiemos. "No fue un retroceso. El sistema de gestión documental electrónica (GDE) no fue declarada infraestructura crítica y no tenía contingencia para casos de fallas y colapsos, como el corte de luz de junio. El 97 por ciento de sus usuarios tiene quejas y mantiene una deuda millonaria con sus proveedores", justificó.

