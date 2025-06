Cuántos años tiene Cristina Kirchner

Este martes, la Corte Suprema de la Nación ratificó la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernandez de Kirchner en el marco de la causa de Vialidad. El fallo fue ratificado por los tres miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, provincia de Buenos Aires, por lo que actualmente tiene 72 años. Debido a su edad, y de acuerdo con la ley argentina, es probable que la ex mandataria pueda solicitar el beneficio de prisión domiciliaria. La aprobación de esta petición depende del tribunal de ejecución penal, encargado de evaluar este tipo de solicitudes.

Qué dice el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner

Más allá de lo judicial, su edad también tiene implicancias políticas. Pese a que el fallo establece que no podrá presentarse a elecciones de por vida, su figura marca el rumbo del peronismo. Aún cuando esté legalmente proscripta y con una carrera política que supera las tres décadas, su influencia dentro del movimiento seguirá siendo decisiva.

La esposa de Néstor Kirchner ejerció la presidencia de la Nación durante dos períodos consecutivos: 2007-2011 y 2011-2015.