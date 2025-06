Caso Vialidad: “Si la Corte falla antes del 7 de septiembre, Cristina quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos”

El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Vialidad podría definir el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner antes de su candidatura a diputada.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el constitucionalista, Christian Cao, quien comentó que, “el 7 de septiembre es una fecha bisagra”, al analizar el momento clave en que podría definirse el futuro judicial y político de Cristina Fernández de Kirchner.

El especialista explicó que si la Corte Suprema emite su fallo antes de esa fecha, la ex presidenta quedaría “inhabilitada para volver a ejercer cargos públicos a perpetuidad”.

La Corte se reúne como cada martes, y aunque no está confirmado que se expida sobre el caso, hay fuerte expectativa. La sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2, dictada en 2022, contempla “una pena privativa de libertad de seis años, un decomiso de 84 mil millones de pesos y una inhabilitación perpetua”, explicó Cao.

La candidatura en juego

Cristina Fernández busca ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, y su postulación será oficializada el 19 de julio. Pero el verdadero punto de inflexión es el 7 de septiembre, fecha de las elecciones provinciales. Si para ese día no hay fallo firme, “se estima que obtendría una banca parlamentaria y, con eso, fueros”, advirtió Cao.

En ese contexto, “si la Corte no dicta sentencia antes del 7 de septiembre, no podría hacerse efectiva la pena privativa de la libertad”, subrayó. La estrategia judicial y política de la ex mandataria estaría anclada en ese calendario.

¿Qué pasa si hay sentencia firme?

De concretarse el fallo antes de esa fecha, el escenario cambia por completo. “Si la Corte rechaza el recurso de queja, la sentencia queda firme y no puede volver a ser apelada”, explicó Cao. A partir de ese momento, la pena se debe ejecutar.

En lo inmediato, el expediente volvería al Tribunal Oral para su cumplimiento. Allí se definirá si corresponde o no prisión domiciliaria, ya que Cristina Fernández supera los 70 años. “Eso no es automático; es facultad del Tribunal Oral concederla o no”, aclaró Cao.

¿Dónde cumpliría la condena?

La ubicación del cumplimiento también dependerá del tribunal. Puede ser una propiedad en Buenos Aires o en Santa Cruz, pero estará sujeta a restricciones. “El domicilio debe estar fijado y no podrá salir de ese radio sin autorización del Tribunal”, detalló el abogado.

Si la prisión domiciliaria no es otorgada, la ex presidenta debería cumplir su condena en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. “Como cualquier otro condenado”, concluyó Cao.