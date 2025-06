"Inminente pero sin plazos": la lógica que dicta los tiempos de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad

"¿Cómo tenemos que tomar la información publicada por distintos medios y lo que han dicho varios comunicadores que han dado como un hecho la detención de Cristina Kirchner? ¿Debemos considerarlo como presiones, operaciones o, por el contrario, fruto de información que está bien chequeada?", planteó Juan di Natale en "Comunistas", dando pie a un análisis desde un ángulo alternativo. El conductor alentó el debate para que se examinen las versiones periodísticas sobre un presunto inminente pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa Vialidad partiendo de un enfoque distinto al que prima sobre la agenda. Si el máximo tribunal rechazara el recurso de queja interpuesto por la expresidenta —tal como expresan las versiones sobre el asunto—, CFK iría a prisión y quedaría inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

"Se trata de brutales operaciones", aseguró el psicoanalista Sergio Zabalza, integrante habitual de la mesa de intelectuales y periodistas del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30. Luego se explayó: "Una vez más, es el poder mediático y su articulación con una parte del poder judicial la que determina los pasos que siguen la política y el Estado en nuestro país", Puso así sobre la mesa el concepto de "Lawfare", anglicismo que refiere al uso de los sistemas jurídicos como herramienta política para lograr objetivos políticos, generalmente con fines de persecución, desacreditación o desestabilización.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez, invitado a la mesa, recordó que el máximo tribunal "no tiene plazos" para expedirse. "El mal funcionamiento de la Corte hace que no tenga plazos ni deba respetar un orden cronológico de recepción de las causas a resolver. Estamos expectantes. No sabemos qué hará", expresó. Además, añadió que un caso de semejante magnitud debería tener plazos específicos a cumplir.

En línea con el posicionamiento de Zabalza, el periodista Fernando Rosso sumó: "Existe una acción claramente política de parte del poder Judicial, que interviene en un proceso electoral", opinó en referencia a la posible inhabilitación para que CFK se presente como candidata en las próximas elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. Rosso luego mencionó que si la expresidenta no pudiese competir, la Corte "habría privado de derechos políticos no solo a Cristina sino además a quienes querrían votarla. Están interviniendo para manipular el proceso electoral", disparó.

Cristina en Corrientes ante una semana clave: “Me quieren presa o muerta”



En respuesta a los rumores analizados en el programa, CFK brindó un discurso en la sede del PJ para adelantarse a un eventual fallo adverso. Inminencia pero sin plazos. En dicha lógica se debate el destino político de la dirigente de 72 años, cuya suerte judicial tiene además el potencial de reformular la recta final hacia los comicios legislativos y el mapa completo de la política nacional.

BR / FPT