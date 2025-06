Cristina en Corrientes ante una semana clave: “Me quieren presa o muerta”

La expresidenta Cristina Kirchner aceleró fuerte ante la inminencia de la campaña electoral, y ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena que tuvo en primera y segunda instancia en la causa Vialidad.

Es por ello que luego de confirmar su candidatura, llamó a Axel Kicillof y se reunió con él. Después viajó al Norte y ayer estuvo en Corrientes, en Paso de los Libres, acompañando al candidato del peronismo, el intendente Martín Ascúa.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir que me metan presa”, reflexionó la exvicepresidenta. Luego agregó: “No se dan cuenta de que en definitiva lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo, que tiene una identidad e historia en Argentina y que hay una clase media que quiere vivir mejor”.

Cristina aprovechó la ocasión para lanzar dardos contra la “corporación” política, a la que critica con frecuencia.

En tono desafiante, la titular del PJ se preguntó: “Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”.

Cristina hizo un repaso por varias anécdotas que la vinculaban a la provincia de la Mesopotamia, y lanzó un mensaje de unidad hacia al interior del peronismo. Su reaparición busca también marcar el escenario político y enviar un mensaje a los tres integrantes de la Corte Suprema.

Al mismo tiempo hizo un repaso de su gestión y ponderó los 12 años que Néstor Kirchner y ella estuvieron al frente del Poder Ejecutivo. “Lo que nunca me van a perdonar es la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional”. “Más del fifty-fifty”.

También reivindicó haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una crítica elíptica a Javier Milei, quien se muestra alineado al organismo y a su directora, Kristalina Georgieva.

“Desde que están los honestos y los transparentes en este país, la gente vive cada día peor”, ironizó Cristina en relación con el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, quien la sucedió en la Casa Rosada.

En esa línea, tildó de “derecha mafiosa y cínica” al macrismo que les prometió a los argentinos que no iban a “perder nada de lo que tenían” y ahora estamos “endeudados”, dijo señalando el empréstito del FMI de 2018 por US$ 45 mil millones, y el actual por otros US$ 20 mil millones.

La jefa del peronismo no dejó pasar la oportunidad de hacer autocrítica ante un auditorio repleto que coreaba “Cristina presidenta”. Dijo que las expectativas creadas en 2019 no fueron satisfechas. “No se estuvo a la altura”. “No es la primera vez que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y lo transforma en una aventura personal”, lanzó. Un teledirigido a la figura de Alberto Fernández, con quien quedó enemistada y alejada tras la experiencia fallida del Frente de Todos. Fue un mensaje también para Kicillof.

Dijo a su vez que la elección en la provincia es “sumamente importante”, tanto por su volumen como por su importancia “simbólica”. Es por ello que ella decidió lanzarse, según aclaró.

Rechazó las críticas por ser candidata a diputada provincial y recordó que Perón fue candidato a vicegobernador de Framini.

“El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio”, reflexionó al recordar que juntó en el FdT a todos los espacios del “peronismo y del panperonismo”.

“Esto no está para genios individuales, sino para proyectos colectivos”, sostuvo. Una manera de criticar tanto a Milei como a Alberto.

“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.

También tildó de “energúmeno” a Diego Spagnuolo, el titular de Andis, quien tuvo frases desagradables para con las familias con una familiar con discapacidad.

“Este proyecto político es una remake de la tablita de Martínez de Hoz; es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento”, lanzó.