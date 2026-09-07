Cumbre Accastello - De Rivas en Río Cuarto: “Los municipios tenemos que responder por los desafíos que la Nación hoy no resuelve”

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, junto a integrantes del Ejecutivo local, participó en la ciudad de Río Cuarto de la jornada de trabajo “Intercambio de Experiencias entre Gobiernos Locales Villa María–Río Cuarto”, donde fue recibido por su par riocuartense, Guillermo De Rivas, y funcionarios de esa ciudad. La propuesta tuvo como objetivo generar una agenda de coincidencias a partir del intercambio y la cooperación entre ambas administraciones, compartir herramientas de gestión y avanzar en el abordaje conjunto de desafíos comunes vinculados al desarrollo urbano y territorial.

Durante el encuentro, Eduardo Accastello hizo hincapié en la responsabilidad central que asumen los gobiernos locales en la coyuntura actual, frente al corrimiento de la Nación de temas sensibles para la ciudadanía: “Los gobiernos locales tenemos que abrazar los desafíos que la Argentina hoy no alcanza a resolver. A pesar de que cada vez recibimos más responsabilidades y de los condicionamientos económicos y macroeconómicos, estamos capacitados para transformar nuestras ciudades a partir de la articulación entre lo público y lo privado, la economía social, el ahorro local y, fundamentalmente, la creación de puestos de trabajo mediante distintas iniciativas como pueden ser las vinculadas al comercio tradicional y al ecommerce".

Asimismo, destacó el valor de la cercanía con los vecinos y marcó como meta prioritaria evitar el desarraigo de los jóvenes: “Río Cuarto es una ciudad entrañable, de la que hemos tomado muchas experiencias. Hoy vinimos a aprender, a escuchar, a intercambiar y también a aportar lo que hacemos con mucho cariño en Villa María. Es muy importante el rol que van a jugar los gobiernos locales en los próximos tiempos. Son el estamento del Estado más significativo por su cercanía con los vecinos: son los que dan respuestas y también el primer mostrador frente a las crisis".

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"Tiempos de desafíos"

Por su parte, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, ponderó la importancia del trabajo conjunto y reconoció el proceso de transformación que atraviesa Villa María: “Son tiempos de enormes desafíos para el municipalismo. Somos ciudades espejo, con muchas realidades y desafíos comunes, y tenemos mucho para aprender y compartir. Durante mucho tiempo, la mirada de los riocuartenses estuvo puesta en Villa Mercedes. Hoy podemos decir que esa mirada está puesta en Villa María, en lo que está pasando y en cómo se ha transformado la ciudad. Y eso tampoco es fruto de la casualidad, sino de un modelo de gestión que Eduardo lleva adelante.”

En relación a la eficiencia en el uso de los recursos y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, De Rivas señaló: “Lo más importante de estas jornadas es poder hacer municipios más eficientes, tomar las experiencias que tiene el otro y encontrar herramientas que nos permitan ser mejores en estos tiempos. Los municipios transitamos un cambio de reglas que nos plantea nuevos desafíos. Así como ha ocurrido con los privados, tenemos que trabajar y ser eficientes en el escenario que existe”.