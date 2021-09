Daniel Menéndez, sobre las renuncias: "Generó malestar en la militancia del Frente de Todos"

El coordinador Nacional de Barrios de Pie y candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Daniel Menéndez, reconoció que "lo que ayer sucedió generó malestar en la militancia del Frente de Todos".

En diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, Menéndez dijo respecto de las renuncias masivas en el gabinete del gobierno de Alberto Fernández que "lo que sucedió ayer fue un error de un conjunto de dirigentes".

En ese marco, aseguró que "es necesario dar una vuelta de página". "El resultado electoral lo leemos como un llamado de atención para corregir", agregó.

No obstante, consideró que las renuncias no tienen que ver con la agenda de la gente: "Ayer no se expresó la agenda que nos marcó la gente. Queremos ver a Alberto y Cristina (Kirchner) atendiendo la agenda que marcó la gente".

A pesar de eso, aseguró que "hay consenso en el Frente de Todos. Lo de ayer un mensaje que debilita y no fortalece", y advirtió que "tenemos que dejarnos de joder con discusiones que no tienen que ver con lo que marcó la gente".

Para Menéndez, "lo de ayer muestra debilitado al gobierno, hay que tener otra mirada". En ese marco, consideró que "hay que fortalecer al presidente con Cristina y en unidad del Frente de Todos". "Tiene que haber modificación de políticas, puede estar asociado a modificación de nombres", concluyó.

El audio completo de Daniel Menéndez:

JD / ds