Daniel Scioli y sus aclaraciones a una nota de revista NOTICIAS

El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, respondió a una nota publicada en la revista NOTICIAS en la que se sostenía que cobraba una jubilación de privilegio de más de 8 millones de pesos por haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner y aclaró que su ingreso “apenas supera los 3 millones de pesos”. Además, enfatizó en que su actual designación en el Gobierno de Javier Milei fue ad honorem.

La publicación sostenía que Scioli había solicitado en junio a la ANSES que se le regrese la pensión vitalicia que le correspondía por haber sido vicepresidente y que había entrado en pausa cuando había asumido como embajador en Brasil. Según la nota, la suma ascendía a $8.488.568,74, que equivalía a 36 jubilaciones mínimas.

“No es así”, afirmó el secretario de Turismo en comunicación PERFIL. Si bien detalló que “es cierto que es el 75 por ciento del salario de un juez de la Corte Suprema”, aclaró que “el periodista, primero registra el sueldo bruto, y luego, no tiene en cuenta descuentos que corresponden por ley, incluso Ganancias”.

“Mi ingreso supera apenas los 3 millones de pesos, lo cual se asemeja a lo que cobraría como Secretario”, mencionó. En este sentido, desde el equipo de Scioli se comunicaron con la revista y sostuvieron que los números son otros: $5.169.492, que con el descuento de ganancias serían alrededor de tres millones y medio. De esta manera, su pensión equivaldría a cerca de 14 jubilaciones mínimas, que fueron de $234.540,23 en septiembre.

Daniel Scioli y las aclaraciones sobre su jubilación de privilegio

En la nota también se mencionaba que el exvicepresidente solicitaba que se le adjudicase un monto retroactivo, por el tiempo que no cobró la jubilación de privilegio, de $12.523.606,25, que habría cobrado en junio. Scioli no realizó declaraciones acerca de este valor.

No obstante, sí aclaró que la solicitud de reactivar el cobro de la pensión vitalicia no fue hecha en junio de este año, como menciona la publicación. “Al notificarme el Canciller que debía dejar mi cargo de Embajador en Brasil el 9 de diciembre pasado, en noviembre de 2023 hice ese pedido, que me corresponde por ley”, dijo a PERFIL.

Asimismo, el también exgobernador recalcó que “una primera versión de la nota” decía que cobraba por su función actual en el gobierno libertario y por la pensión vitalicia en paralelo, siendo que “ese dato es un error”. “Salió por el Boletín Oficial que fui designado ad honorem”, sostuvo.

A diferencia de Scioli, Milei es extremadamente crítico de las jubilaciones de privilegio, motivo por el que decidió renunciar a la abultada pensión que recibiría por haber sido Presidente. Además, enfatizó en que deben ser eliminadas y sostuvo que “la basura de políticos se caguen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda”.

“Si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero ellos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal mereces cagarte de hambre por hijo de puta y por eso hay que eliminarlas”, dijo el 6 de junio, durante un acto con José Luis Espert en Santa Fe, misma fecha en que la ANSES le aceptó la renuncia.

Daniel Scioli y Javier Milei.

En esta misma línea, publicó un video corto en redes sociales donde vuelve a hablar de su decisión. “Lo hago bajo el convencimiento de que nadie merece una jubilación de privilegio, y mucho menos la política”, dijo en la filmación, muy festejada por los militantes libertarios.

Y añadió: “La basura de los políticos argentinos, luego de 100 años de hacer desastres utilizan esto como un seguro, hay que eliminarlo para que cuando terminan la gestión que se caguen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda. Viva la libertad, carajo”.



