Darío Lopérfido atacó a Santiago Cafiero por la "infectadura": "Su pensamiento es de naturaleza fascista"

Darío Lopérfido, ex secretario de Cultura y Medios de la Nación, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y en particular al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus dichos tras la difusión de la carta pública en la que hablan de una “infectadura”. Lopérfido consideró que Cafiero tiene "un pensamiento de naturaleza fascista”.

El funcionario de Alberto Fernández opinó, al conocerse la misiva, que las críticas de los 300 firmantes de la carta son de quienes “están sentados cómodamente en su casa y escriben con una notebook”. Al respecto, Lopérfido sostuvo: “Es una cosa de pedantería. Una carta y una manifestación pública forma parte del derecho a la expresión. En ese carta hay un montón de investigadores del Conicet, de gente del espectáculo, de trabajadores. Quiere hacer la chicana, es un pensamiento de naturaleza fascista. Es lo mismo que decir que no tienen derecho a opinar”, aseveró.

En esa línea, el exdirector del Teatro Colón consideró que “si empieza a haber opinión libre como en otros países del mundo, se va a notar que la estrategia de ellos está colgada de hilos, y que es verdad lo que decimos que no hay plan para el día después con el desastre económico que va a quedar”, dijo en diálogo con “Antes y Después” con Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz, por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Cafiero salió a cruzar a quienes hablaron del "eficaz relato de infectadura"

Lopérfido explicó que la carta se la envió Sandra Pitta, “con quien tiene plena coincidencia siempre”, detalló. Respecto del término “infectadura”, dijo que surgió de las redes sociales. “No tiene un autor porque había aparecido en Twitter. Es un neologismo que se viene usando en redes sociales, y esa carta le dio un impulso muy fuerte porque tuvo mucha difusión”, argumentó.

Tras la difusión del escrito, opinó, “salieron los fanáticos kirchneristas, de un modo casi vikingo, en las redes sociales, arrasando todo lo que llevaban por delante”. “Nos insultaron a todos. Sabemos que no es gente que tenga muchos modales ni mucha urbanidad”, dijo.

Para el exfuncionario de Fernando de la Rúa, la carta La democracia está en peligro "demostró que estábamos tocando una fibra sensible” en el Gobierno. “Todo el discurso del Gobierno está mostrando hilachas, está desmoronándose, cuando salen tipos como Rial, los de C5N, Página/12, cuando toda esa especie de impresentabilidad ideológica, y de dinero público, y dinero de la corrupción, y yo siento que estoy en el buen camino. Me gustó mucho firmar esa carta y lo que pasó con eso”, apuntó.

Suspenden una conferencia con el juez brasileño Sergio Moro en la UBA

Por otro lado, se refirió además a la cancelación de la invitación al ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro en Brasil, Sergio Moro, a una conversación vía Zoom organizada por la Facultad de Derecho de la UBA, algo que rechazaron muchos dirigentes del Frente de Todos, incluso el propio jefe de Estado, debido a que Moro fue el juez que condenó por lavado de dinero al exmandatario Lula da Silva, en el marco de la trama que se hizo conocida a escala mundial como Lava Jato.

“Este es un gobierno profundamente autoritario. Esas cosas las hacía Stalin, las hacen en Cuba, las hacen en Venezuela”, expuso Lopérfido, y agregó que el Presidente “se comporta como un barrabrava y no respeta su investidura”. “Que en una universidad pública un ex juez y ministro de Justicia no pueda dar una conferencia porque a cuatro fanáticos se les ocurre, y que las autoridades de la UBA se asusten de los fanáticos, habla de lo mal que estamos”, opinó.

