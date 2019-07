De Vido y Echegaray quedaron más cerca de un nuevo juicio oral

por Cecilia Devanna

A casi doce años del escándalo conocido como “la valija de Antonini Wilson”, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó ayer los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex titular de la AFIP kirchnerista Ricardo Echegaray y del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, junto a un grupo de aduaneros en el marco de esa causa. La decisión del tribunal deja así a un paso del juicio oral y público a todos los involucrados.

El caso estalló luego de que la madrugada del 4 de agosto de 2007 el venezolano Guido Antonini Wilson intentara ingresar al país la valija con casi 800 mil dólares en efectivo, que fue detectada por la entonces miembro de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), María del Luján Telpuk. La sospecha siempre estuvo en que el dinero provenía de Venezuela para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

El Tribunal de alzada confirmó los procesamientos que en primera instancia dispuso el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En tanto que también ratificó los embargos de hasta 50 millones de pesos dispuestos por el magistrado.

Los procesamientos confirmados fueron dispuestos por el magistrado en diciembre pasado por “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones, como funcionarios aduaneros encargados del referido control y en concurso ideal, con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos”.

Entonces, Yadarola también se refirió a “la clara afectación que implicó para la población nacional la desviación de recursos económicos del Estado, para el aprovechamiento y concreción de maniobras delictivas que tuvieron como fin la obtención de importantes sumas de dinero espurias y que, posiblemente, luego fueron utilizadas para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos, no ha escapado a la atención de este magistrado”.

A diferencia de lo dispuesto por Yadarola, en su fallo, la Cámara revocó el procesamiento de la ex secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, una de las personas que llegaba en el vuelo de Antonini Wilson que aterrizó aquella madrugada en el país.

En la misma resolución, también se confirmaron los procesamientos del ex titular de Enarsa Ezequiel Espinosa y los ex funcionarios aduaneros Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra.