Se desinfla el debate entre CFK y Pichetto: la justicia electoral dice que no hay plata

por Eugenio Druetta

El oficialismo comenzó a impulsar un debate entre los candidatos a vicepresidentes con el objetivo de que Miguel Ángel Pichetto confronte con la expresidenta Cristina Kirchner. La primera movida fue promoverlo en el Congreso con proyectos de ley en ambas cámaras y en segunda instancia pedirle a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilite el debate. Sin embargo, desde el máximo tribunal electoral del país aseguran que no es obligatorio por ley y que, como es una situación que no estaba prevista, no tienen presupuesto para la organización.

El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri solicitó este miércoles a la justicia electoral que habilite el "debate público" entre los candidatos a vicepresidentes con vista a las elecciones del 27 de octubre. Es que ya fueron cinco de los seis postulantes que se mostraron a favor de esta iniciativa: Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal), Cynthia Hotton (NOS), Luis Rosales (Despertar), Miguel Angel Pichetto (Juntos por el Cambio) y Romina del Plá (Frente de Izquierda-Unidad). Aunque solo dos lo hicieron públicamente ante la CNE: Pichetto y Rosales.

El oficialismo quiere un debate CFK-Pichetto y lo promueve en el Congreso

La única que no se pronunció al respecto fue la candidata del Frente de Todos, Cristina Kirchner. En ese sentido, desde el entorno de la actual senadora nacional le aseguraron a PERFIL que aún "no se puso en consideración". De todas maneras, piensan que el debate de vices no debería ser un tema de agenda teniendo en cuenta la crisis que atraviesa hoy en día el país, y que el oficialismo debería concentrarse en estabilizar la economía.

Además, recordaron que "en 2016 cuando se votó la ley de debate presidencial, Pichetto no intervino en ninguno de los debates, ni en comisión ni en el Senado".

De todas maneras, Pichetto formalizó el pedido mediante un escrito presentado ante la CNE, haciendo mención al artículo 64 undecies del código electoral-Ley 19.945 en el que dice que "es imperativo de todo régimen representativo y democrático de gobierno, otorgar a los candidatos la oportunidad de exponer sus ideas y proyectos para el futuro del país" y para que los ciudadanos puedan "realizar el escrutinio de quienes pretenden" ocupar el cargo de Vicepresidente y Presidente del Senado.

Más allá del pedido, desde la Cámara Electoral aseguraron ante la consulta de PERFIL que "no están obligados por ley a realizarlo". En ese sentido, recalcaron que primero "debe haber voluntad manifiesta y consenso de los 6 candidatos a debatir".

Miguel Pichetto pedirá a la Cámara Electoral que habilite un debate con Cristina Kirchner

Sin embargo, adviertieron que no están en condiciones de llevar adelante el debate. "En caso que los 6 candidatos pidan ante la CNE debatir, no tenemos presupuesto para la organización, ni sedes, etc. Antes que nada, hay 4 candidatos a vice que no manifestaron voluntad de debatir. Pero no tenemos presupuesto para armar otro además de los que tenemos en octubre", advierten. En ese sentido, informan que para llevar adelante los tres debates presidenciales (incluido el balotaje) se pusieron a disposición 24 millones de pesos.

Asimsimo, aclararon que el debate se puede dar por fuera de la CNE ya que "no hay regulación" vigente.

Por su lado, los representantes de los seis candidatos presidenciales que competirán en los comicios de octubre firmaron el compromiso de participar de los debates de los próximos 13 y 20 de octubre, en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), respectivamente, así como también del que se realizaría el 17 de noviembre en caso de haber balotaje.

ED/MC