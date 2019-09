Miguel Pichetto pedirá a la Cámara Electoral que habilite un debate con Cristina Kirchner

El oficialismo impulsa que durante la campaña presidencial no solo se realicen debates entre los candidatos a la presidencia sino también entre sus compañeros de fórmula. La senadora a Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de ley para obligar a los postulantes a la vicepresidencia a participar de un debate previo a los comicios y el diputado Fernando Iglesias introdujo una iniciativa de idénticas características en la Cámara baja.

Después de que se instalara la controversia, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto se mostró favorable a las iniciativas: “Yo no tengo problema, estoy abierto y me gustaría”.

Entrevistado en TN Central, el rionegrino pidió al canal que montara un escenario. “No hay una ley que obligue a los vices, pero yo estoy dispuesto y me gustaría porque creo que sería una posibilidad también. En los países importantes como Estados Unidos los vices debaten”, sostuvo.

En ese sentido, Pichetto afirmó que estaría agradecido de poder debatir con la postulante del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, y el resto de los contrincantes electorales: “A mí me parece muy interesante que se pueda hacer un debate no solamente con ella sino lo que expresa (Luis) Rosales como candidato a vice de (José Luis) Espert, o el de (Roberto) Lavagna, un hombre al que respeto como es (Juan Mnauel) Urtubey. Me parece que es importante para la sociedad saber la opinión y contrarrestar modelos de países y una visión de la Argentina del futuro”.

Luego, a través de su cuenta de Twitter el legislador anticipó que este miércoles 11 de septiembre acudiría a la Cámara Electoral para dejar asentada esta predisposición. “Mañana presentaré en la Cámara Electoral una nota solicitando se habilite el debate público preelectoral entre los candidatos a Vicepresidente. Todo régimen representativo y democrático debe otorgar la oportunidad de exponer ideas y proyectos ante la ciudadanía”, consignó.

Mañana presentaré en la Cámara Electoral una nota solicitando se habilite el debate público preelectoral entre los candidatos a Vicepresidente. Todo régimen representativo y democrático debe otorgar la oportunidad de exponer ideas y proyectos ante la ciudadanía. #DebateDeVices pic.twitter.com/VsQLT9K2h5 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 10, 2019

El debate con Cristina Fernández de Kirchner supone un nuevo intento del oficialismo para llevar a la ex mandataria hasta el centro de la escena política después de que la senadora decidiera mantener un perfil bajo durante toda la campaña previa a las PASO, que culminaron con una aplastante victoria de Alberto Fernández sobre el actual mandatario, Mauricio Macri.

Desde Cambiemos siempre apostaron a confrontar con la ex presidenta para ganar votos, una estrategia que Fernández de Kirchner desmoronó cuando se presentó como candidata a vice y cedió protagonismo a quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Ahora, el Gobierno busca volver a sacar rédito de la grieta a través de un eventual debate.

B.D.N. EA