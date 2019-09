El oficialismo quiere un debate CFK-Pichetto y lo promueve en el Congreso

La senadora oficialista Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de ley para obligar a los candidatos a vicepresidente de la Nación a participar de un debate previo a las elecciones. La iniciativa se enmarca en un intento por parte de los legisladores de Cambiemos para llevar a la expresidenta Cristina Kirchner al estrado con Miguel Pichetto.

Días atrás, el diputado macrista, Fernando Iglesias, presentó un proyecto de idénticas características en la Cámara baja.

Si bien nunca antes había sido planteado la senadora tucumana, justificó en diálogo con El Parlamentario que es "importante dar un paso más y establecer también la obligatoriedad de los compañeros de fórmula, quienes además ocupan el primer lugar en la sucesión presidencial y, en muchos casos, quedan a cargo de los destinos del país por períodos cortos de tiempo, en los que el presidente debe viajar, tomar licencia, etcétera".

Todos los candidatos confirmaron su participación en el debate presidencial

El próximo 13 y 20 de octubre se llevarán a cabo dos debates entre los candidatos presidenciales, en el marco del debut de la Ley 27.337, donde la posibilidad de discusión entre los postulantes a vicepresidentes sólo es optativa si existiera "voluntad" entre las partes.

En este marco, la senadora apuntó directamente hacia la candidatura a vicepresidenta de Cristina Kirchner. "Fue quien designó el candidato a presidente de su espacio. Sin dudas, la sociedad quiere saber qué piensa ella del país que viene, pero no a través de sus actos de campaña, donde no hay diálogo alguno con quien piensa diferente a ella", se explayó.

El proyecto establece las mismas penas para el candidato a vicepresidente que decida no presentarse al debate obligatorio que las que ley vigente fija para el postulante a presidente que no quiera participar. “La no concurrencia a un debate también implicará la pérdida de la publicidad audiovisual”, señaló.

El texto modifica el artículo 64 undecies del Código Nacional Electoral, de manera que quede redactado: "La Cámara Nacional Electoral dispondrá mecanismos similares a los establecidos en los artículos anteriores para la realización de un debate electoral entre los candidatos a vicepresidentes de las diversas fórmulas presidenciales, el que deberá llevarse a cabo en una localidad distinta a la determinada para el debate de candidatos a presidente".

Agustín Rossi: "Cristina será la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina"

El lunes, el compañero de fórmula de José Luis Espert, Luis Rosales, hizo un pedido ante la Cámara Nacional Electoral en este sentido. “Pedimos debate de Vice Presidentes. En nombre del Frente Despertar acabamos de presentar ante la Cámara Federal Electoral este pedido. Esperamos que Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Romina del Pla, Cristina Kirchner y Cynthia Hotton adhieran a esta propuesta”, escribió en redes sociales.

Por su parte, el proyecto presentado por Iglesias estuvo acompañado por las firmas de los diputados Cambiemos Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Gonzalo Del Cerro, Paula Urroz, Leandro López Koenig, Federico Zamarbide, Hernán Berisso, Pablo Torello, Sebastián Bragagnolo, Alejandro García, Lucas Incicco y Martín Medina.

En las elecciones de este año los candidatos a vicepresidente son Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos), Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio), Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal), Romina Del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Cynthia Hotton (Frente NOS) y Luis Rosales (Unite).

MS/MC