Qué decían Laura Alonso, Fernando Iglesias y Patricia Bullrich sobre el cepo cambiario

El presidente Mauricio Macri firmó el domingo 1 de septiembre de 2019 un decreto de necesidad y urgencia que pone límites a la compra de dólares, y es, en los hechos, una vuelta al cepo cambiario, restricción que liberó en 2016 poco después de asumir su mandato. El DNU, publicado en el Boletín Oficial, se conoció de manera extraordinaria un domingo para que la medida entre en vigencia antes de la apertura de los mercados.

Según consignó ámbito.com, la medida ya había sido propuesta por miembros del Gobierno al jefe de Estado días atrás, quien quiso evitarlo en gran parte por las críticas que el cepo al dólar tuvo por parte de Cambiemos, incluso antes de asumir su mandato. Muchos de los funcionarios criticaron con dureza el cepo al dólar en 2015, e incluso el propio Mauricio Macri, en 2016, celebró en Twitter haber levantado las restricciones cambiarias sin tener mayores consecuencias.

Esto generó críticas y reproches en redes sociales por parte de quienes cuestionaron que ahora el jefe de Estado aplique una medida del mismo tenor que rechazaba años atrás. El 1 de marzo de 2016, poco más de dos meses después de asumir como Presidente, Macri escribió en su cuenta de Twitter: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas" .

"Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas" — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 1, 2016

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideraba meses antes de ocupar su cargo al frente de la cartera de Seguridad que el cepo "es negativo para la Argentina y es un freno para el crecimiento del país".

El cepo es negativo para la Argentina y es un freno para el crecimiento del país. @C5N @Gatosylvestre #M1 pic.twitter.com/5C9c7z8fX7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2015

Por su parte, el diputado nacional Fernando Iglesias, quien suele generar polémicas por sus opiniones en las redes sociales, se cruzó en 2018 con el ahora candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, donde habla del cepo como una “receta peronista”. “Supongamos que es así. No me contestaste con cuál receta peronista proponés solucionarlo. Convertibilidad? Default? Megadevaluación? Pagadiós? Cepo? Contanos”.

Supongamos que es así. No me contestaste con cuál receta peronista proponés solucionarlo. Convertibilidad? Default? Megadevaluación? Pagadiós? Cepo? Contanos. https://t.co/KIfmmKFyUD — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 30, 2018

Con anterioridad, en 2014, el legislador fue irónico con la medida impuesta por el kirchnerismo. “El cepo no se murióóó. El cepo no se murióóó El cepo vive en el Pueblo LPMQLPárióóó !!!!”.

El cepo no se murióóó

El cepo no se murióóó

El cepo vive en el Pueblo LPMQLPárióóó !!!! — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 24, 2014

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue crítica con las medidas económicas del gobierno de Cristina Kirchner, y en 2013 y 2015 cuestionaba con ironía los controles cambiarios impuestos por su administración.

No hay cepo. No hay narco. No hay corrupción. No hay Argentina — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) April 21, 2015

Hay problemas p comprar moneda extranjera pero recuerden y repitan con #Ella: "el cepo cambiario es un título mediático" — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) January 4, 2013

Hernán Lacunza: "Puede ser que aparezca un tipo de cambio paralelo"

Nicolás Dujovne, el ex funcionario a cargo del ministerio de Hacienda y quien fue reemplazado por Hernán Lacunza, aseguraba en 2014 que el cepo cambiario "es el problema más sencillo de todos los que tenemos".

@matiastombolini El cepo se puede levantar en un día. Es el problema más sencillo de todos los que tenemos. — Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) October 14, 2014

Otro ex funcionario, en este caso del Banco Central, Federico Sturzenegger, opinó el 28 de octubre de 2013 que el cepo "solo lo levanta fácil un gobierno con credibilidad": “Periodistas me preguntan si gob levanta cepo o no. El cepo lo levanta facil solo un gob c/credibilidad. Saque sus propias conclusiones”, dijo.

Periodistas me preguntan si gob levanta cepo o no. El cepo lo levanta facil solo un gob c/credibilidad. Saque sus propias conclusiones. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 28, 2013

Alfonso Prat Gay, quien dejó su cargo al frente del ministerio de Hacienda en 2016 luego de un año de gestión, opinaba que levantar el cepo "es un juego de niños": “Levantar el cepo es un juego d niños. La energía la pondremos en la educación, seguridad y el combate al narcotráfico".

Levantar el cepo es un juego d niños. La energía la pondremos en la educación, seguridad y el combate al narcotráfico http://t.co/3L224u1wDC — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) October 13, 2015

En tanto, Hernán Iglesias Illa, secretario de Comunicación Estratégica de Jefatura de Gabinete, "festejó" en 2015 "el país libre de cepo", en una foto junto al vicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach.

A.G./FeL