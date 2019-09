El control de cambios que lanzó Macri, bajo la lupa de seis economistas

Úrsula Ures Poreda y Juan Pablo Álvarez

Luego de los anuncios respecto del control de cambios, que según el Banco Central tienen como objetivo mantener la estabilidad cambiaria y proteger a los ahorristas, PERFIL consultó a distintos especialistas qué consideración les merece la medida. ¿Estamos o no ante un cepo? ¿Fue una decisión acertada? ¿Falló el timing? Hablan los economistas.

Marcelo Elizondo, analista en comercio internacional

Esto está demostrando que el Gobierno viene detrás de los acontecimientos y que tiene imposibilidad para encauzar el problema. Lo que estamos viendo es una sucesión de medidas restrictivas del mercado. Empezó con la prohibición a las empresas exportadores para financiarse en la Argentina. Siguió con la reprogramación de los bonos, luego con el impedimento a los bancos para enviar utilidades al exterior. El Gobierno busca evitar que ante una crisis de confianza, la salida del peso y la dolarización como repudio a la moneda sigan teniendo lugar.

Tanto en las expectativas y el humor de ahorristas y empresas esto genera más desconfianza y va a haber comportamientos más defensivos. Sin dudas el dólar se va a disparar por encima de la cotización del viernes, salvo que aparezca otra medida o que el BCRA salga a vender mucho.

Argentina tiene un sector público infinanciable, una muy baja vinculación con la economía internacional, no tiene infraestructura, no tiene sistema financiero. Esta crisis se produce en ese marco. El próximo Gobierno va a tener que dar señales muy alentadores en términos de futuro.

Hay que aclarar, sin embargo, esto no es un cepo. Para nada. Porque vos podés retirar tus dólares sin restricciones. Es un límite a la compra de moneda extranjera En la época de Cristina Kirchner vos tenías dólares en tu banco y no los podías mandar al exterior. Son medidas intervencionistas restrictivas que tienen que ver con la crisis y con la incapacidad del Gobierno de enfrentar solucionando hacia adelante. Lo único que puede hacer el Gobierno es ir corriendo de atrás y solucionando efectos.

Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI

Las intenciones principales son: en primer lugar aumentar la ofertas de dólares, obligando a los exportadores a liquidar divisas; en segundo término, tratar de disminuir la demanda, para que el liquide no pueda recomprar; y en tercer lugar, que la gente pueda extraer todos los dólares que quiere, para que no se cree un corralito. Si uno tiene dólares ya comprados no hay limitación para girarlos ni extraerlos, eso es importante de destacar.

También, cabe aclarar, en el corralito vos tenías dólares y no podías sacarlo. El problema era sistémico. Acá el problema sistémico no lo tenés, porque el banco no tiene prestados los dólares y los que tiene prestados son de cortísimo plazo y a exportadores. La idea es proteger al ahorrista.

El otro tema es que tranquiliza la ventana financiera para el pago de deuda en dólares. Porque el Gobierno tendría más reservas para cancelar las Letes para adelante y los intereses de los bonos.

Los canales posibles que quedan para quienes quieren comprar en mayor volumen es el contado con liquidación y el dólar MEP. Y eso, por la jurisprudencia que existe, no se puede parar. Los que sí van a tener limitación en ese sentido son los bancos, que no pueden hacerse de dólares afuera por estas vías.

Igualmente, la medida va a traer problemas. El que exporta servicios, por ejemplo, de esta forma prefiere brindarlos desde otro lugar. Si brindás servicios de software, vas a preferir ir a países donde no tenés estas restricciones.

Claudio Lozano, economista y exdiputado nacional

Estamos hablando de un Gobierno en situación terminal, tomando tarde y mal decisiones que habrían sido imprescindibles desde un comienzo.

Resulta muy llamativo que este gobierno haya decidido una cesación de pagos y una prórroga unilateral de vencimientos de deuda sin haber acompañado esas medidas con una serie de resoluciones como las de ahorra: restricción del movimiento de capitales, restricciones para la salida de divisas. Todas estas eran necesarias desde antes. Es inentendible que no lo hayan hecho.

Tan inentendible como la decisión que tomaron el 12 de agosto cuando permitieron que el dólar se escapara. Tanta ineptitud resulta inentendible. Pareciera una estrategia destinada a castigar al pueblo argentino por cómo votó.

Damián Di Pace, analista económico y director de Focus Market

El Gobierno venía de tomar medidas para evitar un mayor estrés en el mercado financiero y terminó provocando un mayor estrés en el mercado cambiario, por lo cual, las medidas que se acaban de tomar casi se daban por descontadas. La decisión de este sábado, de alguna manera, genera que no se sigan perdiendo reservas. En las últimas semanas hubo un drenaje muy fuerte: el BCRA perdió reservas por 12 mil millones de dólares.

Respecto del control de cambios, es posible que en los próximos días el dólar blue tenga un mayor rendimiento, sobre todo para operaciones mayoristas, superiores al monto límite de 10 mil dólares.

Por otra parte, respecto a las liquidaciones de divisas por parte de los exportadores, se da en un contexto en el que no estamos en el mayor momento de liquidaciones, con lo cual se corta el drenaje fuerte de divisas por compra y no se espera que haya un gran nivel, como el que hay entre marzo y agosto.

En cuanto al control del límite al atesoramiento, veremos si en las próximas jornadas esto genera algún tipo de mayor tranquilidad respecto del nivel de reservas del Banco Central, si la tasa que ofrece para quedarse en pesos es conveniente en relación a la evolución del tipo de cambio en niveles de intervenciones que haga el Central. También vamos a tener que ver si la salida de los depósitos en dólares de los bancos tiene un freno.

Javier Milei, economista, docente y escritor sobre teoría económica

Este tipo de restricciones empieza con cosas chiquitas y crece. Lo dije en Intratables el viernes, tras el anuncio de la circular el Banco Central sobre dividendos de los bancos: los controles arrancan casi inocuos y se vuelven una trampa.

La medida del viernes fue un primer paso en la intervención y tenía como objetivo que se compren menos dólares.

Ahora obligan a los exportadores a liquidar en el país para aumentar la oferta de divisas.

Por otro lado, empiezan a restringir el uso de divisas y la demanda de dólares. El Gobierno apunta a controlar los mercados de títulos para tratar de evitar la fuga y permite pagar impuestos con bonos.

Mariano Otálora, especialista en finanzas, vicepresidente y CFO en SAT Financial planning

Es una medida que parecía impensada previa a las PASO y que acelera un montón de cosas. El comienzo de restricciones son difíciles de sacar y generalmente terminan con procesos más rigurosos.

Estás medidas son el comienzo de muchas que pueden venir desde mayores controles de capitales, desdoblamiento cambiarios y lo que las circunstancias ameriten. Estas medidas generan mucha incertidumbre pero el cuidado de las reservas debe estar por encima de todo. Lamentablemente la política decidió que no hubiera una transición económica ordenada.