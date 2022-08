Demos criticó las declaraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

¿Qué reflexión podemos hacer respecto del juicio en curso contra Cristina Fernández en la denominada causa “Vialidad?

En relación a dicho proceso hay varias cosas trascendentes para analizar, entorno y dinámica del mismo que resultan sorprendentes. Por una parte, estamos hablando de una asociación ilícita diseñada por el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ambos a su turno presidentes de nuestro país, desde los primeros días de su llegada al gobierno nacional.

En lo personal, siempre he tenido claro los delitos de la ex presidente y su marido; cómo lo ha comprobado Diego Luciani. La empresa principal de Lázaro Báez involucrada en toda esta gran estafa a los argentinos canalizada en obras publicas de vialidad fue creada alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor K.; esto y tantas otras cosas más, las cuales puestas en un argumento perfectamente tejido por el fiscal permiten ver la maniobra verdaderamente escandalosa de esta tropa de ladrones que no solo nos han desgobernado por tanto tiempo; le han hecho perder oportunidades de vida a varias generaciones de argentinos.

También causa espanto la propia defensa de la vicepresidente, quien ha resultado ser una hábil declarante en favor de la fiscalía, hay que dejarla hablar nomás, es todo tan evidente. En muy pocos segundos comprometió a su difunto marido sino también al actual Presidente Alberto Fernández con un obscuro entramado en la aprobación de la fusión de Cablevisión; sino también dejó en evidencia una poco clara actividad de la Agencia Federal de Investigaciones, que estuvo a su cargo, al exponer conversaciones y números de teléfono de particulares como el del empresario Nicolás Caputo.

Ahora, lo que sorprende más todavía es la complicidad que otorga el silencio de muchos que dicen pertenecer al espacio liberal y se abrogan el protagonismo político de estos tiempos. Me sorprende, o no, que en el mundo de las ideas de la libertad haya pseudoreferentes que sean tan verborrágicos para tantas trivialidades y que frente a uno de los temas políticos más trascendentes de las últimas décadas se queden callados. Parece que tuvieran un temor reverencial para con estos ladrones. Estas injusticias y el silencio político me ponen los pelos de punta. Me pregunto, ¿Porqué hay tanto miedo? ¿Tan poderosa sigue siendo la Cristina? ¿Acaso sabe ella cosas de otros dirigentes que los hace ceder en cada ataque?

El miedo lo tienen quienes no poseen fuertes convicciones, aquellos que tienen sus valores y posiciones desdibujadas y que nunca comprendieron la tragedia para nuestra sociedad que han sido los K para la historia de nuestro país. Cuando como abogado patrocinante firmé la ampliación de la denuncia en la denominada “La Ruta del dinero K” también había pocos que se animaban a hacerle frente al poder para denunciar las atrocidades del matrimonio Kirchner y sus secuaces. Es increíble, pasan los años y seguimos lidiando con los mismos temas y hasta con los mismos delincuentes.

¿Qué pensamos sobre las últimas declaraciones del Presidente Alberto Fernández?

Es evidente que los dichos del mandatario no solo constituyen una amenaza al Fiscal de la causa, sino también un acto que para nada hace honor a la investidura presidencial. Sin embargo debemos sumar un detalle, que es la obvia y rústica inmolación que hace Alberto Fernández en defensa de su vice, luego que esta lo vinculara a la firma de la fusión de Cablevisión.

¿Por qué estamos siempre en este círculo perverso?

Indudablemente hay varios factores que nos han traído a esta realidad tan triste, tan trágica. La corrupción por supuesto ha sido una de ellas, la connivencia de la mayoría de nuestra sociedad con esta situación también lo ha sido y yo diría que la falta de un liderazgo fuerte y que presente una verdadera alternativa de gobierno también ha contribuido.

Por eso en DEMOS sostenemos que el liberalismo racional, que presente una alternativa de gobierno realizable, con una estrategia geopolítica que hemos diseñado, con dirigentes conscientes de lo que hay que hacer y sin miedo a hacerlo, pero también sabiendo que el cambio en nuestro país tiene que ser implementado con la habilidad de un cirujano, es una operación a corazón abierto, y no se puede fallar.

El año que viene, nuestro espacio liberal, DEMOS, será protagonista, no sólo en la competencia electoral, sino principalmente en la conformación de la agenda de políticas de shock y de mediano y largo plazo que encaminen a nuestro país hacia la senda del desarrollo.

Hay varias cosas que es necesario leer también en el circo montado por la vicepresidente acusada de jefa de la banda de ladrones, por un lado, es evidente que, en sus declaraciones, y desde hace ya un tiempo, quiere volver a generar un escenario electoral polarizado entre ella y Mauricio Macri; y por otro lado esta señora buscará encolumnar al peronismo, al que siempre despreció, para que paguen junto a ella la fiesta populista.

Nuestro país merece más opciones, allí estaremos con DEMOS presentándole una alternativa racional y viable para todos los argentinos.

Nazareno Etchepare, presidente de DEMOS