Denuncian retrasos e irregularidades en las viviendas de Ensenada que presentó Alberto con CFK

La foto de la unidad que mostró ayer el Frente de Todos, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza y con Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, también supuso el anuncio del avance de las obras de viviendas paralizadas en el municipio de Ensenada. En su discurso, el presidente acusó al Gobierno de Mauricio Macri de haberlas frenado.

Con las obras como escenario de fondo, Fernández puntualizó que “55 mil casas como estas quedaron construidas así y dejaron de construirse en el año 2016”.

Sin embargo, un informe elaborado por ex funcionarios del ministerio del Interior que condujo Rogelio Frigerio, y donde se ejecutaba el plan de viviendas, apuntan a otra realidad. Según el documento que armó Iván Kerr, ex secretario de Vivienda, en esas obras, 50 viviendas tuvieron serio retrasos y hasta irregularidades en su ejecución.

En rigor estos trabajos se acordaron en el 2008 (según el expediente ACU:130/08 - 50 Viviendas – Ensenada) y “se debían haber terminado mucho antes de diciembre de 2015”, expresa el informe. “Para cuando asumió Macri, las obras en cuestión ya estaban paralizadas, como muchas tantas en todo el país. En ese entonces ya existían los esqueletos de las obras”, explicó Kerr a PERFIL.

Es más: ya suponían irregularidades. En el expediente de ejecución tenían un adelanto financiero del 67,09% pero la ejecución, es decir el “avance físico” de las viviendas, era del 47,77%. A eso se le suman falta de certificaciones de obra y sobregiros, destaca el documento de los ex funcionarios del ministerio del Interior.

“El intendente de Ensenada (el kirchnerista Mario Secco) jamás solicitó la reactivación de estas viviendas y por ello es que las obras quedaron donde están. Otros ejecutores de programas de vivienda, intendentes, gobernadores, sin importar su color político, pudieron sí refinanciar y terminar una gran cantidad de viviendas que tenían en idénticas situaciones”, apuntó Kerr.

“Por eso es una falta total de respeto a la gente que va a recibir sus casas, que lejos de ser los protagonistas exclusivos de ese acto, se convierten en rehenes de las chicanas y acusaciones de los funcionarios de turno a quienes gobernaron con anterioridad. Ciertamente ese no es el camino de salida para la Argentina”, disparó Kerr.

“La mala ejecución de los planes de vivienda es un problema que se arrastra hace muchos años. Pero que ciertamente se agravó en la gestión de CFK cuando la inflación no se reflejaba en los índices de actualización de las obras que publicaba el Indec y la corrupción se apoderó de la obra pública. Así se desfinanciaron, no ésta, sino muchísimas obras en todo el país", expresó el ex funcionario.

"Desde el Ministerio de Interior, que conducía Rogelio Frigerio, dictamos resoluciones como la Res. 61/16 y la Res. 62/16 para que los entes ejecutores pudieran rescindirlas o reconveniarlas y así poder terminarlas. Algo muy similar al programa Reconstruir ahora anunciado, con la única diferencia que nosotros no fuimos a ningún acto público con todo el gabinete a echar culpas y sembrar odio”, concluyó el ex secretario de Vivienda.