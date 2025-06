"Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio", fue el mensaje que compartió la expresidenta Cristina Kirchner desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con la prisión domiciliaria luego de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa conocida como Vialidad. En X, red social donde se muestra activa, compartió un posteo del diputado Leopoldo Moreau criticando a la Justicia por exigir que quienes quieran visitarla soliciten permiso para ser habilitados.

Corrían fines de 2015 y en Argentina culminaban tres mandatos consecutivos de kirchnerismo para darle paso al PRO comandado por Mauricio Macri. En Plaza de Mayo, antes de abandonar la Casa Rosada, la referente peronista se refirió por primera vez al "partido judicial" para deslizar que determinados integrantes de la Justicia, a través de sus fallos, interferían directamente sobre la política.

Este sábado, luego del banderazo en Parque Lezama de los militantes, Cristina Kirchner volvió a retomar aquellos dichos al compartir una publicación de Moreau. "Por momentos parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces. Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla. No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial. Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas", comenzó el legislador de Unión por la Patria.

"Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales. El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas. Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales", continuó Moreau.

Balcón del domicilio de Cristina Kirchner

Finalmente, agregó que si cualquier órgano judicial busca impedir dicha facultad, provocaría un conflicto de poderes. Por eso, expresó que, en caso de que la Justicia continúe con su postura, serán denunciados "ante la Unión Interparlamentaria Mundial como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción".

La exmandataria había cuestionado al Tribunal Oral Federal 2 por restringir su régimen de visitas, responsabilizando a la justicia de malversar la Constitución Nacional y el Código Penal y Procesal en su contra. “Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, postéo en X.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida…”, apuntó CFK. Antes, sus abogados defensores elevaron un pedido para revocar las restricciones en los ingresos. Según especificaron, el Tribunal solicitó la conformación de un listado de personas, que alcanza a su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y letrados, a ser entregado en el plazo de 48 horas para aprobar los ingresos a su domicilio.

La expresidenta cuestionó este 20 de junio, Día de la Bandera, el plan económico del gobierno libertario por la falta de aumento salarial y apuntó contra el incremento en la desocupación.

La militancia que realizó un banderazo por Cristina Kirchner este 20 de junio

“Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”, sostuvo la titular del PJ, y agregó: “Este es un modelo que tarde o temprano se cae. Podrán mandar a la gendarmería y la prefectura acá a San José 1111, pero la gente no come policías ni ‘Cristina presa’”.

A su vez, criticó la falta de inversión pública por parte del Estado y volvió a señalar la falta de dólares en la economía nacional. “Las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto”, enfatizó al hacer referencia a la política económica del oficialismo. “Hoy la patria, que no es ni más ni menos que el pueblo mismo, una vez más necesita ser defendida. Esta nueva etapa exige sabiduría, creatividad y mucho coraje. Para organizar, clarificar y volver”, cerró la ex presidenta.

En otro pasaje de su mensaje, tildó de “fracasada” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al cuestionar el operativo policial que montó en su domicilio, y advirtió que el modelo económico del presidente Javier Milei se cae porque “la gente no come policías ni presos políticos”.

También criticó en duros términos el accionar de la Policía Federal a cargo de Bullrich y se refirió a la funcionaria como una mujer “nefasta” que busca “protagonismo”, pero a lo largo de su trayectoria política sólo provocó “dolor y daño”.

“Trajo a la Federal sin orden judicial y con el único objetivo de generar caos, cosa que, hasta ahora, nunca ha sucedido”, aseguró CFK, y añadió: “Todas las manifestaciones de estos días se realizaron en paz y con respeto a la propiedad pública y privada”.

“Esa mujer (Bullrich) quiere mucho protagonismo, porque, en el fondo, al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada”, sentenció ante un parque colmado de personas con banderas celestes y blancas en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera.

