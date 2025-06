La condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner reconfiguró el tablero electoral en la provincia de Buenos Aires y colocó a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el centro de las especulaciones del peronismo bonaerense. En ese contexto, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que “llegó la hora de protagonizar" y consideró “inevitable” su candidatura en la Tercera Sección Electoral, tras la imposibilidad de que la exmandataria encabece la lista.

"Me parece sano que salga, hable y se manifieste. Me parece bueno para su futuro político. Creo que llegó su hora de protagonizar. Me parece que tiene un discurso interesante, bueno", sostuvo De Vido sobre el rol que podría asumir Máximo Kirchner en el nuevo escenario.

El exfuncionario, que fue uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner, aseguró que mantiene vínculo con el diputado pero que no tiene relación con CFK desde 2017, cuando fue detenido. "La relación con Cristina se cortó por situaciones personales, cosas que sucedieron en el momento que fui detenido, y quedó así. No hay voluntad de retomar el diálogo", afirmó en declaraciones a AM 750.

No obstante, remarcó que la considera "una gran dirigente" y valoró la masiva movilización del 18 de junio en Plaza de Mayo como un respaldo a su liderazgo: "La marcha del miércoles me pareció muy importante, revalida su liderazgo".

Con la resolución de la Corte Suprema contra la exvicepresidenta, se reactivó el debate interno en el peronismo sobre el armado de listas para las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre. En esta línea, De Vido propuso abrir el proceso de selección de candidaturas, y destacó que la "lapicera" es uno de los estigmas que explica las recientes derrotas.

"Hay que darle al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente la constitución de las listas, más allá de la potencia del gobernador o de Máximo Kirchner para intentar tener representantes", afirmó. Según su análisis, es fundamental que todos los sectores se sientan incluidos en la definición de candidaturas.

Y añadió: “Hay que abrir, hay que oxigenar, y dar virtualidad política en esa mesa tan heterogénea en dirigentes que no son del partido”. Asimismo, reflexionó sobre la derrota del peronismo en 2023: “La consecuencia peor del gobierno de Alberto Fernández es Milei y su gobierno, el que no puede analizar eso está en problemas”.

En medio de los rumores por su supuesta candidatura, Máximo Kirchner señaló que no le “resultaría simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, pero aclaró: "Cuando uno tiene conducción está siempre preparado para asumir los roles que haya. Hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos. Si tiene que haber hombres y mujeres en representar a la mayoría”.

En este contexto, De Vido advirtió que la falta de participación de ciertos sectores peronistas en las decisiones electorales puede tener un impacto directo en la militancia. "Si no nos sentimos parte de cómo se arman las listas, después los compañeros no la militan. Por eso, me parece interesante ver a Máximo en la calle, o viendo al gobernador defendiendo su posición", remarcó.

Puntualmente, sobre la relación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el exministro señaló que "no es bueno que el gobernador no tenga espacio" y pidió revalorizar su figura dentro del armado. "Tengo diferencias con Axel desde el gobierno, pero el análisis político actual tiene que reconocer su peso", explicó.

De cara a los próximos comicios bonaerenses y nacionales, De Vido consideró que la masiva convocatoria en Plaza de Mayo en respaldo a CFK debería traducirse en un nuevo esquema de alianzas dentro del peronismo. “Creo que se va a reordenar la discusión. Esperemos que la presencia que se manifestó en la plaza tenga un reflejo electoral en los resultados de septiembre y octubre”, sostuvo.

De Vido sobre la causa Vialidad: "Absoluta solidaridad con Cristina"

El exministro también se refirió al fallo que confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En declaraciones radiales, reiteró su respaldo a los condenados: "Tengo la convicción de que son inocentes. Absoluta solidaridad con los compañeros detenidos y con Cristina".

Aunque fue acusado y luego absuelto en esa misma causa, De Vido evitó comentar detalles: "No soy comentarista de mis causas penales". Sin embargo, hizo un análisis judicial en el que señaló que le “extrañó mucho la ausencia de la causa del ministro de Economía, que es el que pagaban los certificados de obra”. Asimismo, cuestionó el alcance de la investigación: "La prueba fue muy acotada, no se permitió peritar toda la obra pública".

También se refirió a su situación particular, en la que no percibió una condena. “Tengo cuatro juicios orales, no es que dejaron de perseguirme. Hace 10 años que estamos peleando una situación totalmente injusta”, consideró.

Finalmente, se expresó en duros términos contra el exsecretario de Obras Públicas, José López: “El problema de López muestra en toda su potencia lo que es. No lo voy a calificar. Me parece más o tan repudiable su condición de arrepentido en la causa Cuadernos, que sus bolsos de mugre. Pero no soy ni juez, ni fiscal, ni abogado; mi visión de los temas es política”.

