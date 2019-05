Después de los cruces, en Alternativa Federal buscan retomar las negociaciones

por Rosario Ayerdi

La reunión de los dirigentes de Alternativa Federal quedó lejos de significar el comienzo de la campaña electoral del espacio que se muestra desordenado y con posibilidades de fuga de los propios candidatos presidenciales. A 30 días del cierre de listas, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto no consiguieron que Roberto Lavagna acepte las internas pero acordaron Miguel Lifschtitz y Margarita Stolbizer (enviados por el economistas) avanzar en el diálogo para competir juntos.

Estas conversaciones no serán sencillas. No sólo no pueden saldar las diferencias por la manera de resolver las candidaturas presidenciales, sino que ahora se sumó el rechazo del sector del progresismo al planteo de convocar a otras figuras como Daniel Scioli y Marcelo Tinelli.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz había acordado con su par de Córdoba, Juan Schiaretti, encontrarse para comenzar a discutir las reglas de juego. Antes del encuentro, acordó las condiciones con Roberto Lavagna. Lifschtiz y Margarita Stolbizer fueron a la reunión en representación del ex ministro de Economía. Además de Schiaretti, en las oficinas del Frente Renovador, los esperaban Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

El encuentro no comenzó bien ya que el gobernador de Santa Fe y Stolbizer se enteraron antes de llegar de la convocatoria a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli que hizo el gobernador de Córdoba a través de un video. “Los convocados por los medios no tienen nada que ver con nuestro espacio, no podemos decir que vengan todo y abrirle las puertas a cualquiera”, se quejaron. Los otros presidenciales quieren al conductor de ShowMatch como candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires.

Llevaron la voz de Lavagna: “No es momento de discutir cómo vamos a resolver las candidaturas, es momento de discutir un programa de gobierno y quiénes van a ser parte”, expresaron. “Tenemos que diferenciarnos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri”, fue otro de los planteos que llevaron a la mesa. Un mensaje para Schiaretti que ayer se reunió con el Presidente y para Massa que dialoga con el candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández.

Los cuatro fundadores de Alternativa Federal insistieron con que Lavagna deberá aceptar las internas presidenciales con los otros candidatos. Schiaretti habló de la importancia de que todos permanezcan en el espacio, con la mira en Lavagna y Massa. “Roberto no va a romper con nadie y estamos acá para dialogar”, respondieron los enviados de Lavagna. Massa confió que también es parte de esta alianza. Pero las dudas sobre sus movimiento se acrecientan.

Al finalizar la reunión, Lifschitz detalló: “Hay coincidencias y criterios dispares por el momento que vamos a seguir conversando. Nuestra voluntad es ir para adelante con la candidatura de Lavagna. Quedamos en seguir conversando y buscar criterios comunes para llegar a las primarias y después a las eleciones generales”.

