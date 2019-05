El PJ Federal apura su interna tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner

por Mariano Confalonieri

El peronismo federal apura definiciones tras el anuncio de Cristina Kirchner de no ir como candidata a presidenta. Necesita dar gestos sólidos para retener a los gobernadores que son tentados por Unidad Ciudadana para la próxima contienda electoral.

El espacio liderado por Juan Schiaretti, que tendrá su cumbre en Córdoba, tuvo una novedad este lunes 20 de mayo con la confirmación de Roberto Lavagna de que irá por la presidencia. Era una señal que le reclamaban sus “sponsors” Miguel Pichetto, Luis Barrionuevo y Eduardo Duhalde.

Este miércoles 22 la cumbre peronista federal ratificaría las PASO entre Lavagna-Pichetto y el salteño Juan Manuel Urtubey (que no definió con quien irá). La duda más inquietante para ese espacio es el destino de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador da señales al kirchnerismo y el desembarco fuerte de Alberto Fernández los hace dudar aún más.

Pichetto pone en duda que los gobernadores que bendijeron en Twitter la fórmula de Fernández y CFK vayan a irse del PJ Federal. Como dato, sugiere que la mayoría de ellos tienen elecciones ante del cierre de listas nacional y que eso influye en sus discursos públicos, pero no necesariamente en su actitud definitiva de cara a las elecciones de octubre.

Entre ellos están Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). El riojano Sergio Casas, que no tiene finalmente reelección, pero podría ir en una lista legislativa, está más volcado al kirchnerismo.

Felicitaciones al amigo y compañero @alferdez por su candidatura a Presidente de la Nación. Con Alberto Fernández, @CFKArgentina y el #PeronismoUnido vamos a terminar con el ajuste salvaje de Macri y volveremos a poner a la Argentina en la senda del crecimiento y Justicia Social. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) May 18, 2019

Manzur, es cierto, está entre la espada y la pared porque si amaga con respaldar al PJ no K tiene a José Alperovich respirando en la espalda. Bertone sorprendió a muchos en Alternativa Federal, porque hasta hace muy poco era muy dura con el kirchnerismo y con Cristina, con quien tiene alguna rencilla personal en su cuenta.

“Bertone igual puede terminar perdiendo con Gustavo Melella y si reelige La Cámpora en Ushuaia a Cristina no le va a terminar interesando demasiado el respaldo de la gobernadora”, argumentan.

En Entre Ríos, Bordet está bien parado, pero siempre y cuando se mantenga firme el acuerdo con el kirchnerismo.

El chaqueño Domingo Peppo está en una encrucijada: este lunes 20 de mayo puso fecha a la elección provincial (será entre septiembre y octubre) pero la sombra de Jorge “Coqui” Capitanich lo persigue. El ex jefe de gabinete de Cristina y actual intendente de Resistencia quiere competir por la Gobernación o al menos eso dice, apoyado en encuestas que lo dan “ganador”.

"¿Y si Cristina no se presenta?", especulan algunos dirigentes del PJ alternativo

Pero en el peronismo federal lo ponen en duda. Creen que Peppo será el candidato por la reelección y que Coqui está presionando para obtener a cambio un ticket como senador nacional y un lugar para su hermano que hoy es vicegobernador.

Todavía faltan algunas definiciones. Hay dirigentes del PJ alternativo que aseguran que la jugada de Cristina no terminó y que su decisión final será renunciar a cualquier candidatura el 22 de junio para dejarle el lugar a un gobernador. Se basan en que Alberto no capitaliza los votos de Cristina y Cristina no suma nada con Alberto. Pero es muy pronto para conocer el impacto en las urnas del flamante binomio.

“Nosotros vemos que lo pone a Alberto porque es un gran lobbista, no solo en la justicia, sino en la política. Cristina quizás quiere asegurarse algunas cosas antes de bajarse”, especulan. Demasiada futurología.

Para los encuestadores, ¿puede sumar votos la fórmula Fernández-Fernández?

Hay una pregunta que el PJ federal todavía no puede responder. Por qué algunos gobernadores resignarían apoyar la fórmula kirchnerista si en sus provincias la ex presidenta tiene mejor imagen que cualquiera de los pre candidatos de Alternativa Federal. Es el caso de Chaco, por ejemplo. El de Tucumán, también.

Otros dos elementos generan incertidumbre entre los peronistas y los kirchneristas. Uno es qué hará Martín Lousteau. El otro, qué definirá la convención radical de Parque Norte el 27 de mayo. Una versión indica que habrá libertad de acción entre los radicales. Es difícil pensar en que haya una ruptura formal de la UCR con el macrismo. Hay que esperar.

M.C.