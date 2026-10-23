Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y a Chiqui Tapia

El financista Ariel Vallejo, titular del grupo Sur Finanzas y ligado a las investigaciones por los movimientos contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien detectó "riesgos procesales concretos" en la causa que se le sigue.

Además, el juez ordenó el procesamiento de otras 16 personas que ya estaban imputadas en la investigación por lavado de dinero.

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