El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de “falta de respeto” los dichos del presidente Alberto Fernández respecto a la “inflación psicológica” y dijo estar “anonadado” por la frase. Además, se mostró de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán.

Las críticas del precandidato a presidente ocurrieron este viernes 12 de mayo por la mañana, luego de anunciar medidas económicas para los porteños. Entre ellas mencionó la aplicación de incentivos fiscales para alquilar propiedades, la modificación de la ley de tarifas para que 80 trámites sean gratuitos y la devolución del dinero del impuesto de sellos a las tarjetas de crédito.

“Que haya hablado de ´inflación psicológica´ es una falta de respeto a los argentinos que no pudieron pagar el alquiler, que no pudieron pagar la cuota de la prepaga o del seguro de salud, o la escuela y cambiaron a los chicos de colegio. Esa es la realidad de los argentinos. Estoy anodadado, absorto de que el Presidente haya dicho tamaña barbaridad, es una falta de respeto”, opinó Rodríguez Larreta,

Este viernes, el Jefe de Estado brindó una entrevista a Radio 10 y habló de las "muchas causas" que generan la inflación, a horas de que se conozca el último dato del INDEC. "Una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el blue suba, el 'por las dudas aumentamos'. Eso por lo que muchos me criticaron cuando yo hablé de inflación autoconstruida, inflación psicológica, que no está en el consumidor sino en el pequeño comerciante", aseveró.

La frase ocurre un día después de que Sergio Massa, el Ministro de Economía, asegurara que al oficialismo "no le entra un quilombo más", haciendo un llamado interno a ordenar la política para organizar la economía.

Qué dijo Larreta sobre el fallo de la Corte contra San Juan y Tucumán

En otro orden, el mandatario porteño se mostró de acuerdo con la decisión del máximo tribunal de suspender los comicios en San Juan y Tucumán, decisión adoptada esta semana a días de su celebración el 14 de mayo.

Luego de un nuevo rechazo en la Corte, Juan Manzur resignó su candidatura a vicegobernador en Tucumán

“(Juan) Manzur hizo lo que siempre tendría que haber hecho que es no presentarse porque no puede ni podía. Es inconstitucional lo de Manzur y lo de (Sergio) Uñac. Eso está fuera de discusión”, consideró sobre el ex gobernador que conformaba la fórmula a vice con Osvaldo Jaldo y desistió de competir este jueves. Uñac, por su parte, es candidato a gobernador por tercer mandato consecutivo. En Tucumán las elecciones se suspendieron, en tanto que en San Juan se disputarán a nivel municipal y legislativo.

Las críticas de Rodríguez Larreta no se limitaron sólo a los dirigentes provinciales, sino que también se orientaron contra el Gobierno Nacional. “Es un ataque violento del Presidente y de todo el oficialismo a la Corte. A mí me da vergüenza que el Presidente en cadena nacional ataque a la Corte de manera violenta. Otra cosa es tener una opinión diferente de un fallo y otra es el ataque sistemático. Ya lo vimos con el fallo de la Ciudad de Buenos Aires que no se acata. A mí me da vergüenza”, sostuvo.