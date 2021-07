Gremios docentes rechazan el anuncio de presencialidad total de Horacio Rodríguez Larreta

Tras el anuncio del esquema de vuelta a clases presenciales de manera total en agosto en la Ciudad de Buenos Aires, gremios docentes y legisladores de la oposición rechazaron la medida, a la que calificaron como "un marketing de campaña" del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación señalaron en un comunicado que “durante la primera jornada del receso y tras un cuatrimestre protagonizado por la lucha y la resistencia de la comunidad educativa, el jefe de Gobierno lleva al límite su negacionismo sanitario anunciando el regreso gradual a una situación educativa pre pandemia sin posibilidad de respetar el distanciamiento social establecido nacionalmente".

Asimismo, criticaron que "tal como viene realizando desde el año pasado, utiliza las conferencias de prensa para informar a la comunidad políticas educativas que no se corresponden con lo que ocurre cotidianamente en las escuelas". Y agregaron que “vuelve a utilizar su falso interés en la educación como marketing de campaña", en referencia al año electoral.

Nicolás Kreplak cuestionó a la Ciudad de Buenos Aires: "Reducir la distancia entre niños es peligroso"

En la misma línea, el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, cuestionó la decisión de volver a las clases “sin distanciamiento y con solo el 12% de la población con dos vacunas sin inmunidad”, y opinó que se trata de “una nueva irresponsabilidad” del gobierno porteño.

"Continúa Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, con su política criminal. Volver sin distanciamiento es profundizar la crisis", expresó Adaro.

Las críticas de la oposición

Los cuestionamientos a la medida del gobierno porteño también llegaron desde los legisladores de la oposición. La legisladora del Frente de Todos, Lorena Pokoik, dijo que el anuncio del Gobierno de la Ciudad fue "otro anuncio electoralista de Horacio Rodríguez Larreta alejado de la realidad".

"Las andanzas del jefe de Gobierno van en contra de todo el esfuerzo que millones de argentinos hicimos en pandemia. No se puede tirar todo por la borda, menos con la cepa Delta dando vueltas en el mundo", expresó mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

Amanda Martín, legisladora del Frente de Izquierda- Partido Obrero y secretaria gremial de Ademys, también salió al cruce y cuestionó si Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña “qué hicieron estos meses para adecuar la infraestructura escolar”, además “de desconocer el cuadro epidemiológico”.

Quién también manifestó su desacuerdo con la decisión fue el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. "Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado, es más, me parece peligroso", dijo. Y sumó: "Todavía no podemos reducir los distanciamientos, sobre todo en poblaciones no vacunadas”, analizó el viceministro en declaraciones a Radio La Red.

Rodríguez Larreta: En agosto "700 mil alumnos van a volver a su esquema de clases pre-pandemia" ​

Cómo es el cronograma de regreso a clases

El plan de regreso se irá implementando entre el 4 y el 31 de agosto próximo, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y en forma escalonada en los distintos niveles educativos.

A partir del 4 de agosto volverán a su "rutina habitual" los alumnos de los años 4to y 5to del secundario y los 5to y 6to de las escuelas técnicas.

Desde el 9 de agosto se sumará el resto de los estudiantes secundarios (1ro, 2do y 3er año).

Asistirán en un formato de burbuja, que a partir de ese momento incluirá al total de los integrantes de la clase.

Si la situación sanitaria lo permite, desde el 17 de agosto retornarán los chicos y las chicas del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los Centros de Formación Profesional.

El 23 de agosto regresarán los niños y niñas del nivel inicial.

AG CP