Docentes y gremios piden la renuncia de Soledad Acuña: "Nos dijo que somos pobres"

"La carrera docente es elegida por personas cada vez más grandes de edad que lo hacen como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras", declaró la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en una charla virtual que se viralizó esta semana. Las críticas y repudios de los representantes de los trabajadores no tardaron en llegar: organismos de derechos humanos, sindicalistas docentes como Roberto Baradel, y hasta el ministro nacional del área, Nicolás Trotta, salieron al cruce de la funcionaria porteña. En algunos casos, además, reclamaron su renuncia y aseguraron: "Ella odia que no nos pueda doblegar".

El secretario general adjunto de UTE CTERA, Eduardo López, denunció que en el video que trascendió de Acuña "nos dijo que somos pobres, con escaso capital cultural, adoctrinadores, adultos mayores y fracasados. Nadie que diga eso puede seguir en el cargo".

En diálogo con El Destape Radio, el sindicalista aseguró que "la derecha siempre ataca la educación porque garantiza la igualdad de oportunidades" y consideró que la funcionaria "odia" que "no puede doblegar" a los docentes.

"Soledad Acuña rompió un récord incluso para el macrismo. No hay antecedentes, en toda la historia argentina, de una autoridad educativa que insulte de esta manera a la carrera docente y a la educación pública. El repudio a estos agravios debe ser total", agregó Hugo Yasky , diputado y secretario general de la CTA en su cuenta de Twitter.

"Somos uno de los distritos de menor remuneración a sus docentes y el presupuesto educativo ha caído de forma sostenida. Esto sucede cuando conducen el área funcionarios que confunden la realidad con prejuicios discriminatorios", expresó el legislador porteño Juan Manuel Valdés.

Además, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros, firmaron un comunicado en el que calificaron de "estigmatizantes" las declaraciones de Acuña e instaron al jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a tomar medidas al respecto.

Las críticas de Nicolás Trotta

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reclamó que la ministra porteña pida disculpas porque sus declaraciones "son sumamente injustas e incoherentes en un momento donde toda la comunidad docente ha desplegado un enorme compromiso".

Trotta también apuntó contra el jefe de Gobierno porteño: "Debería haber un pedido de disculpas por parte del Gobierno de Larreta por esas declaraciones", reclamó en diálogo con El Destape y remarcó que "esas declaraciones responden a algo más allá de Acuña, que es la ausencia de diálogo por parte de Larreta con los docentes".

Sin embargo, Trotta se abstuvo de pedir la renuncia de su par porteña: "No quiero meterme en si hay que pedirle la renuncia a Acuña", dijo. Luego reprochó que "el presupuesto educativo de la ciudad de Buenos Aires ha sufrido una reducción", y que "no es la primera vez que Soledad Acuña dice que no se quiere sentar con los sindicatos a hablar sobre educación".

Horacio Rodríguez Larreta con Soledad Acuña, cuestionada por las declaraciones.

Roberto Baradel: "Es lamentable"

Roberto Baradel, secretario general Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), calificó como "lamentable" el hecho de que "una ministra de Educación denigre y estigmatice a los docentes".

"Más allá de las coincidencias o diferencias que uno puede tener, es una ministra que ha nombrado el jefe de Gobierno, que ha sido votado por los ciudadanos en un marco democrático; que utilice estas expresiones respecto a los docentes y propicie la delación... lo que ella llama adoctrinamiento es enseñar a pensar; y ese tipo de cosas me parecen muy graves", sostuvo el sindicalista en diálogo con Radio Metro.

"Por supuesto que debe haber personas mayores, pero también muchos jóvenes, pero ¿cuál es el impedimento de la edad para estudiar", agregó luego.

"Me hizo acordar a lo que había planteado María Eugenia Vidal hace unos años, cuando se preguntaba si era justo que el Estado invirtiera en universidades para los pobres, que nunca iban a ir a la universidad; lo que plantea Soledad Acuña es que un sector de la sociedad tiene que llegar a ciertos lugares y otros no", concluyó.

Las declaraciones

Acuña participó de un zoom que organizó el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias: "Un café con Iglesias", con el objetivo de explicar cuáles son los desafíos de la educación, qué problemas se arrastran desde antes de la pandemia y cuáles se intensificaron con la cuarentena. Allí, declaró que quienes eligen la carrera docente son personas "cada vez más grandes de edad" que lo hacen "como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".

Además, analizó las estadísticas y consideró que "si uno mira el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente". Consultada por el "adoctrinamiento en las aulas" y por qué no había acción del Ministerio de Educación al respecto, respondió: "Si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias es muy difícil que podamos intervenir. Eligen militar en lugar de hacer docencia".

