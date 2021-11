Con un 62% del país vacunado, queda stock de dosis para aplicar en 2022 y donar a otros países

Argentina donará casi un millón de vacunas de AstraZeneca contra el Covid-19 que tiene en su stock a Vietnam y Mozambique, y próximamente lo hará a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), según anunciaron en conferencia de prensa el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Tenemos stock para darle ese refuerzo al 100 por ciento de la población, empezando por quién tiene más riesgo", dijo este lunes la titular de la cartera sanitaria desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde entre el domingo y hoy partieron 950.000 dosis a los países mencionados.

Carla Vizzotti anticipó que habrá terceras dosis para todos los adultos

En ese sentido, detalló que el gobierno está en condiciones de "garantizar el inicio de esquemas, para quienes lo deben completar y para la tercera dosis, refuerzos para la población que vaya cumpliendo los seis meses, y priorizando a la población de riesgo".

Además, remarcó que el país entró al "círculo virtuoso" de donar vacunas ya que “hasta que cada estado no acceda" a las mismas para inocular a sus habitantes, "no vamos a dar vuelta la página, porque la pandemia no terminó".

Por otro lado, la funcionaria nacional recordó que en Argentina actualmente el 62% de la población completó el esquema de vacunación con dos dosis y casi el 80 % recibió la primera de una vacuna contra el coronavirus. "Tenemos vacunas para este año y para 2022", sentenció mientras dijo que el gobierno sigue de cerca "los rebrotes en Europa".

"En otro momento del año Argentina fue receptiva a donaciones", añadió Cafiero. En tanto, explicó que ahora el estado nacional puede ingresar "al sistema solidario de donación de vacunas" y describió que 500.000 dosis de Astrazeneca serán destinadas a Vietnam y 450.000 a Mozambique.

"Para nosotros, que en esas cajas diga producción argentina y esté la bandera de nuestro país, nos enorgullece. Atrás de esas vacunas está la ciencia, la tecnología, las universidades públicas, el desarrollo que tenemos como país y fundamentalmente el espíritu solidario de todo un pueblo que entiende que acá nadie se salva solo", concluyó el canciller.

fp / ds