Alberto Fernández corrigió a Santiago Cafiero con un machete en pleno discurso

El presidente Alberto Fernández estuvo a cargo del lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, por el Día de la Soberanía. Uno de los protagonistas de la jornada fue el canciller Santiago Cafiero, que cometió un error en las fechas históricas y fue corregido por el propio mandatario con un "machete".

En su exposición, el ministro del Exterior hizo un repaso y se explayó con respecto al trabajo que realizará el gobierno. En uno de los pasajes de su discurso, dijo: “Mañana 20 de noviembre se va a conmemorar el día de la Soberanía Nacional. Se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1865, y esa gesta heroica sintetiza muchos ejes de nuestra historia como Nación”.

Elecciones 2021: Santiago Cafiero votó en un cuarto oscuro cubierto de bolsas de nylon negras

En un plano abierto de la transmisión oficial, se ve como el Jefe de Estado le habla al oído al secretario de Malvinas Guillermo Carmona y luego anota en un papel que le hace llegar a Cafiero, quien estaba hablando a pocos metros de él.

Tras lo sucedido, el exjefe de Gabinete dijo lo siguiente: “Me pasan machetes acá: 1845. Acá el profesor Fernández me hace la corrección”.

La aclaración de Alberto Fernández

Minutos después, el presidente tomó la palabra e hizo referencia al hecho. "Me reía recién con Santiago. No quería corregirlo ni pasarle un machete, no tengo que hacerlo. Pero a veces cuando uno habla en público se equivoca un concepto. Había dicho 1865 y ya veía que mañana el gran diario argentino iba a decir que le cambiamos la fecha de la Vuelta de Obligado”.

Por otro lado, realizó un vínculo entre lo que significa la fecha y las palabras que empleó durante su discurso en Plaza de Mayo, en el marco del Día de la Militancia, después de las elecciones de medio término. "Algunos se preguntan por qué conmemoramos una batalla en la que no ganamos. Como dije el otro día, a veces ganar no es vencer, vence el que no baja los brazos", aseguró.

Por qué La Cámpora llegó a Plaza de Mayo cuando Alberto Fernández terminó su discurso

Fernández manifestó que "ser soberanos hoy es no pedir permiso a nadie para hacer un programa de gobierno" y es "recuperar la capacidad de manejar la deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla".

Por último, expresó que las Islas Malvinas "fueron, son y serán argentinas" y sentenció: "Algunos minimizan esas tierras y se atreven a decir que paguemos vacunas entregándolas. A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deuda".

FP CP