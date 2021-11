Mauricio Macri le respondió a Alberto Fernández con un video sobre "dictadores"

El presidente Alberto Fernández convocó esta semana a un festejo en la Plaza de Mayo por su "triunfo" en las elecciones legislativas, y apuntó contra Mauricio Macri y Javier Milei por "no querer dialogar". "Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios", reprochó.

De viaje en Arabia Saudita, el expresidente Mauricio Macri recogió el guante y le respondió a Fernández a través de un video del historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari en su cuenta de Instagram. En el video, Harari habla de lo que es el populismo y la dictadura: "Los dictadores son como maleza, pueden crecer en cualquier lugar. Pero la democracia es como una flor delicada, necesita condiciones previas para prosperar, una de ellas es la confianza", argumenta.

Mauricio Macri le contestó a Alberto Fernández luego de las palabras que el presidente tuvo para con el referente de Juntos por el Cambio en el festejo del pasado miércoles en Plaza de Mayo, en el Día de la Militancia. Macri utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje del filósofo e historiador Yuval Noah Harari, en donde el hombre habla de populismo y dictadura, y de la forma en la que se comportan los líderes que presentan estos rasgos en su llegada al poder.

El expresidente acompañó el video con una descripción contundente: "¿Por qué se mantienen los populistas en posiciones de poder? En este fragmento de entrevista (Harari) repasa las técnicas que usan los populistas para enfrentar a los ciudadanos entre sí, crear desconfianza y fomentar el resentimiento en la sociedad".

"El truco más antiguo del libro es 'divide y reinarás'. La forma en la que un dictador llega al poder es dividiendo a la sociedad porque para funcionar, la democracia necesita confianza entre los ciudadanos. Yo necesito confiar en que el otro partido, mis rivales políticos no sean malos, creer en que no quieren lastimarme. Esa es la base para una democracia", explica el filósofo en el inicio, respondiendo a la pregunta que el entrevistador le hace con respecto a las posiciones que alcanza un dictador y el por qué de su poderío sostenido en el tiempo.

"Entonces, incluso si pierdo las elecciones, estoy dispuesto a aceptar el veredicto de la mayoría de los ciudadanos. Pero si creo que el otro partido no son mis rivales, sino mis enemigos. Ellos quieren destruir mi forma de vida, me quieren esclavizar. Entonces, voy a hacer cualquier cosa legal o ilegal para ganar las elecciones. Y si pierdo, no voy a aceptar el veredicto", continúa Harari, remarcando nuevamente que el dictador es alguien que no quiere la confianza mutua entre miembros de una sociedad porque el odio entre ellos lo mantiene en el poder absoluto.

Harari concluyó su reflexión con una comparación bastante interesante entre lo que es gobierno dictatorial y uno democrático: "Los dictadores son como maleza, pueden crecer en cualquier lugar. Pero la democracia es como una flor delicada, necesita condiciones previas para prosperar, una de ellas es la confianza (...) Lo que todos los populistas alrededor del mundo hacen, es el mismo truco. Encuentran heridas preexistentes en la comunidad, lugares en los que las personas no están de acuerdo y en vez de intentar curarlas ponen el dedo en la llaga e intentan agradarla e inflamarla todo lo que se pueda para destruir la confianza entre los ciudadanos. Y después se ofrecen como los líderes para una de las tribus, no es más una comunidad. Son tribus en guerra y se ponen a la cabeza de una de las tribus, prometiendo derrotar la otra".

