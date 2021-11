El juez autorizó a Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita pero le puso tres condiciones

El juez federal de Dolores, Martín Bava, autorizó este viernes a Mauricio Macri a viajar al exterior luego de que el expresidente declarara en la causa que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

La defensa del exmandatario había solicitado la autorización a raíz de la invitación que el Príncipe de Arabia Saudita le había realizado para visitar ese país -un día después de las elecciones legislativas-, entre el 15 y el 25 de noviembre.

Macri: el juez está "muy apurado para procesarme antes del 14 de noviembre"

La resolución del magistrado se estableció en los "similares planteos de las personas co imputadas, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani", que resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un dictamen favorable del fiscal Juan Pablo Curi, y se consideró el estado actual de la investigación.

De esta manera, Macri deberá dar la constancia que "acredite fehacientemente la invitación del Príncipe de Arabia Saudita que motiva su petición", y precisar "el lugar en el que se alojará y el itinerario de viaje", al igual que una "copia de los pasajes de ida y regreso a nuestro país".

Por otro lado, se aclaró que quedará sujeto a las medidas sanitarias vigentes que se adopten por el ingreso y egreso del país, debido a la pandemia de coronavirus; y deberá acreditar su vuelta a la Argentina “dentro de las 48 horas” posteriores a haber regresado,

Las querellas habían solicitado que el fundador del PRO no pudiera viajar porque Arabia Saudita y Argentina no tienen un convenio de cooperación de extradición. “Es pública y notoria la holgada situación económica del ex primer mandatario, lo que facilitaría también contar con los medios para evadir la justicia. Es la pena en expectativa elevada por lo cual no resulta desmesurado pensar que se podría profugar”, habían señalado.

El expresidente fue indagado finalmente en Dolores, donde presentó un escrito en el cual se declaró "absolutamente inocente", pidió su sobreseimiento y se negó a responder preguntas. Además, acusó al magistrado de forzar su llamado en pleno proceso electoral "con fines repudiablemente políticos" y le dijo que ya tiene "predefinido su procesamiento".

FP CP