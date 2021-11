Elecciones en Nicaragua: Argentina pidió "respeto a los DDHH" pero insistió en la "no injerencia"

En vistas a las elecciones de Nicaragua, comicios que tuvieron lugar el domingo y en las que fue reelecto el presidente Daniel Ortega, Argentina pidió el lunes 8 de noviembre que "se respeten los derechos humanos de la población" centroamericana, pero volvió a refrendar su postura de "no injerencia en cuestiones internas en otras naciones".

Asimismo, reclamó que "cuanto antes se recupere el diálogo y la convivencia democrática", a la vez que mostró "preocupación" por la detención de dirigentes opositores, de los cuales tan solo 7 fueron aprisionados días antes de la elección.

En una serie de mensajes en la red Twitter, la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, expresó también "apoyar con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua".

Las publicaciones de Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, sobre las elecciones en Nicaragua.

La expresidenta chilena había dicho ante el Consejo de Derechos Humanos en Suiza que "resulta imperativo que el gobierno" de Nicaragua "vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses".

Asimismo, consideró necesario que "cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil". Bajo la misma línea, Cafiero comenzó aclarando: "Mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones".

Sin embargo, sostuvo que "en Argentina entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones. Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo".

Fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Télam ratificaron que "Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua y reitera su preocupación por el arresto de dirigentes opositores y los casos de proscripción política".

"No obstante, a la vez mantiene su tradición de no injerencia en asuntos internos" de otros países "tal como lo explicita en la comunicación oficial", añadieron los portavoces. También aclararon que "nuestro país no rompe relaciones con Nicaragua".

Finalmente, insistieron en que tanto el Gobierno de Alberto Fernández como su gabinete de ministros y funcionarios mantiene su postura de condena a los bloqueos físicos y financieros "que sólo llevan a agravar el sufrimiento de su pueblo".

Países como Estados Unidos, Chile, Colombia y España, entre otros, consideraron que los comicios se dieron "sin garantías democráticas" y que fue una elección de "pantomima".

